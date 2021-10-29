Мировая премьера документального фильма “Расскажи мне” пройдет на Йиглавском кинофестивале

Йиглавский кинофестивль проводится в Чехии уже 25 лет. Это один из самых престижных фестивалей документальных фильмов в Европе, и в этом году в нем примут участие 220 фильмов со всего мира.

Мировая премьера фильма “Расскажи мне” пройдет в эту субботу, 30 октября, на Йиглавском международном фестивале документального кино (Ji.hlava IDFF) в рамках главной конкурсной программы OPUS BONUM.

По словам продюсера фильма “Расскажи мне” Каролины Веэтамм, представляющие различные страны герои фильма встретились в 2018 году во время мастер-класса Вернера Херцога в джунглях Перу. Во время пандемии, когда они были вынуждены работать в изоляции, и родилась идея этого фильма. “В то время, когда во всем мире жизнь встала на паузу, 21 режиссеру “Расскажи мне” удалось запечатлеть исключительно прочувствованное собрание историй об изоляции людей. Совместно было решено наладить линии телефонов помощи, на которые находящиеся в самоизоляции люди могли бы позвонить, что поделиться своими мыслями, опытом, радостями и проблемами, возникающими во время жизни в изоляции”. Из тысяч звонков создатели фильма выбрали около сотни историй, которые затем были собраны в один поэтический документальный фильм. “Из всего этого и родился киноархитектурный эксперимент, который уже совсем скоро смогут посмотреть любители кино как Эстонии, так и других стран”, — добавила Веэтамм.

Режиссер Марта Пульк рассказала: “Основанный на анонимных голосах фильм доказывает, что источником самых мощных впечатлений от кино может быть наша собственная способность к воображению. Эти голоса и истории являются правдивыми, искренними и сердечными — они приглашают зрителя отправиться в мир человеческой психики, которой приходиться бороться с невидимым врагом. Представленные в фильме поэтические образы помогают успокоить душу и дарят находящимся в пути надежду”.

“Расскажи мне” — снятый в 2020 году во время первой волны коронавируса документальный фильм, который отражает жизнь людей различных стран в изоляции. Фильм был снят в результате сотрудничества 21 режиссера из 15 стран мира.

OPUS BONUM является наиболее важной международной программой фестиваля. В этом году за премию OPUS BONUM за лучший документальный фильм поборются 16 документальных фильмов, тщательно отобранных со всего мира. Йиглавский фестиваль является фестивалем, квалифицирующим на “Оскар” в категории полнометражных документальных фильмов, то есть документальный фильм-победитель Гран-при фестиваля может быть представлен в качестве номинанта на премию “Оскар”.

В 2019 году в Йиглаве состоялась премьера завоевавшего среди эстонцев популярность документального фильма “Сердечный круг” (“Südamering”) (режиссер Маргит Лиллак), а в 2009 году эстонский фильм “Диско и ядерная война” (“Disko ja tuumasõda”) (режиссеры Яак Кильми и Киур Аарма) был удостоен главной премии фестиваля Silver Eye.

Йиглавский кинофестиваль будет проходить с 26 по 31 октября в Чехии в городе Йиглава.

Сюжет фильма “Расскажи мне”

“Расскажи мне” — это поэтический портрет человечества в изоляции, рассказанный анонимными голосами, звучащими по всему миру. Во время, когда люди во всех частях нашей планеты неожиданно оказались в изоляции — в полном одиночестве или на несколько месяцев зажатыми в кругу своих близких, 21 кинодеятель создал в 15 странах анонимные голосовые почтовые ящики. Людей попросили звонить и оставлять сообщения о том, что они чувствуют в изоляции. Рассказать о своей жизни, страхах и радостях — обо всем, о чем люди хотят выговориться. Кого-то сводит с ума сожитель или сожительница, кто-то уже три недели ни с кем не разговаривал, кому-то некуда бежать от проявляющего насилие партнера.

Это голоса, рассказывающие как о случаях из повседневной жизни, искренних эмоциях, плаче, шутках, так и о политических декларациях, связываются в одно целое в полнометражном документальном фильме “Расскажи мне”, который показывает время, когда миллионы людей из различных культурных пространств внезапно

оказались один на один с тотальной неопределенностью.

Режиссером фильма “Расскажи мне” является Марта Пульк, и кроме нее в создании фильма приняли участие еще 20 режиссеров из 15 стран со всего света. Участники сети режиссеров встретились в рамках мастер-класса Вернера Херцога в 2018 году, и при создании фильма они работали дистанционно. Авторы представляют Аргентину, Бразилию, Колумбию, Китай, Канаду, Эстонию, Францию, Германию, Италию, Иордан, Косово, Перу, Турцию, Великобританию и США.

Продюсеры фильма: Каролина Веэтамм, Марта Пульк и Таниа Марар. Продюсерские компании: Kafka Film, Ettevaatlik Sten и SomeNobody Productions. Автор идеи: Марта Пульк, сорежиссеры: Родриго Баптиста, Аугустин Баррутиа, Себастьян Лопес Борда, Руперт Клэйг, Жоао Карлос Коуту, Том Хамбергер, Квентин Лаццаротто, Сезар Малага, Таниа Марар, Эшли Моушер, Сониа Ортиз, Бретт Педерсен, Фермин Педрос, Пабло Радис, Норика Сефа, Джеронимо Танойра, Наталья Тшчина, Лусиа Вальдеморос, Шен Вей, Кевин Зайат. Режиссер монтажа: Яак Оллино, звукорежиссер: Габриэль Солис.

Производство фильма финансировали организации Eesti Filmi Instituut и Kultuurkapital.

Местная публика сможет посмотреть фильм “Расскажи мне” на фестивале PÖFF, который пройдет в ноябре этого года.