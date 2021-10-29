В фокусе кинофестиваля “Темные ночи — 2021” будет венгерский кинематограф(1)
Программы представлены в сотрудничестве с Национальным институтом кино Венгрии. Помимо основной программы, на фестивале PÖFF Shorts будет показана подборка короткометражных фильмов, а ректор Художественного университета имени Ласло Мохой Надь Йожеф Фюлёп вошел в состав жюри национальной конкурсной программы PÖFF Shorts.
Будут показаны восемь современных игровых фильмов, включая “Уничтожая Франка” Габора Фабрициуса (премьера на Венецианском фестивале), драму Корнела Мундруцо “Эволюция” (премьера на Каннском кинофестивале) и претендента на премию Американской академии кинематографических искусств и наук “Мостмортем” Петера Бергенди. Архивная программа включает в себя кинематографические жемчужины от таких именитых режиссеров, как Ильдико Эньеди, Миклош Янчо, Марта Месарош и Иштван Сабо.
“В 2021 году мы отмечаем 120-летие венгерского кино, что стало прекрасным поводом для сотрудничества с Таллиннским кинофестивалем “Темные ночи” и для презентации новым зрителям в Северной Европе всей глубины и разнообразия кинематографических традиций Венгрии. Мы очень благодарны и рады этой возможности, а аудитория PÖFF сможет насладиться богатым кинематографическим наследием и впечатляющими новинками современного венгерского кино”, — прокомментировал председатель Национального института кино Венгрии Чаба Кейл.
“Уже на протяжении многих лет венгерский кинематограф выделяется своим высоким качеством и креативным взглядом. Я рада, что в этом году мы принимаем такую сильную подборку фильмов из страны, фильмами которой я восхищаюсь уже с молодости, когда я занималась кинокритикой и изучала киноискусство. Это прекрасный подарок ко дню рождения PÖFF и для посетителей кинотеатров в Эстонии”, — добавила директор фестиваля Тийна Локк.
“История моей жены” станет фильмом, которым фестиваль откроется 12 ноября. Сюжет разворачивается в 1920-х. Голландский капитан Якоб Штэрр заключает пари с приятелем, что женится на первой женщине, которая переступит порог кафе, в котором они коротают время. Девятая грандиозная картина Ильдико Эньеди, ставшая первым англоязычным фильмом в ее карьере, — это адаптация одноименного романа венгерского писателя и поэта Милана Фюшта, который в свою очередь отталкивался от легенды проклятого “Летучего голландца”.
Объявленный ранее венгерский фильм Дьёрдя Пальфи “Навсегда” вошел в главную конкурсную программу PÖFF. Еще одна картина, “Дикие корни”, будет показана на субфестивале Just Film.
Программа PÖFF будет объявлена целиком в начале ноября.
Билеты на церемонию открытия уже поступили в продажу, и билеты на остальные фильмы из программы венгерского кино можно будет приобрести начиная с 5 ноября.
СПИСОК ФИЛЬМОВ
Фильм на церемонии открытия / В фокусе: Венгрия
История моей жены / A feleségem története (2021, Венгрия / Германия / Италия / Франция, режиссер: Ильдико Эньеди)
Главная конкурсная программа / В фокусе: Венгрия
Навсегда (2021, Венгрия, режиссер: Дьёрдь Пальфи)
В фокусе: Венгрия
Уничтожая Франка (2021, Венгрия, режиссер: Габор Фабррициус)
Эволюция (2021, Германия / Венгрия, режиссер: Корнел Мундруцо)
Постмортем (2021, Венгрия, режиссер: Петер Бергенди)
О чем стоит жалеть (2020, Венгрия, режиссер: Кристина Гросан)
Подготовка, чтобы быть вместе неопределенное количество времени (2020, Венгрия, режиссер: Лили Хорват)
Крем (2019, Hungary, режиссер: Нора Лакош)
В фокусе: Венгрия / Программа Just Film
Дикие корни (2021, Венгрия, режиссер: Хайни Кис)
В фокусе: Венгрия — архивная программа
Карусель / Körhinta (1955, режиссер: Золтан Фабри)
Кто их рассудит?/ Sodrásban (1963, режиссер: Иштван Гааль)
Без надежды / Szegénylegények (1965, режиссер: Миклош Янчо)
Любовь / Szerelem (1970, режиссер: Карой Макк)
Синдбад / Szindbád (1971, режиссер: Золтан Хусарик)
Девять месяцев / Kilenc Hólnap (1976, режиссер: Марта Месарош)
Мефисто / Mephisto I-II. (1981, режиссер: Иштван Сабо)
Сын белой лошади / Fehérlófia (1981, режиссер: Марцель Янкович)
Эльдорадо / Eldorádó (1988, режиссер: Геза Беременьи
Мой ХХ век / Az én XX. századom (1988, режиссер: Ильдико Эньеди)
Церемония открытия Таллиннского кинофестиваля “Темные ночи” в 2020 году. Фото: Арон Урб