В фокусе кинофестиваля “Темные ночи — 2021” будет венгерский кинематограф

Программы представлены в сотрудничестве с Национальным институтом кино Венгрии. Помимо основной программы, на фестивале PÖFF Shorts будет показана подборка короткометражных фильмов, а ректор Художественного университета имени Ласло Мохой Надь Йожеф Фюлёп вошел в состав жюри национальной конкурсной программы PÖFF Shorts.

Будут показаны восемь современных игровых фильмов, включая “Уничтожая Франка” Габора Фабрициуса (премьера на Венецианском фестивале), драму Корнела Мундруцо “Эволюция” (премьера на Каннском кинофестивале) и претендента на премию Американской академии кинематографических искусств и наук “Мостмортем” Петера Бергенди. Архивная программа включает в себя кинематографические жемчужины от таких именитых режиссеров, как Ильдико Эньеди, Миклош Янчо, Марта Месарош и Иштван Сабо.

“В 2021 году мы отмечаем 120-летие венгерского кино, что стало прекрасным поводом для сотрудничества с Таллиннским кинофестивалем “Темные ночи” и для презентации новым зрителям в Северной Европе всей глубины и разнообразия кинематографических традиций Венгрии. Мы очень благодарны и рады этой возможности, а аудитория PÖFF сможет насладиться богатым кинематографическим наследием и впечатляющими новинками современного венгерского кино”, — прокомментировал председатель Национального института кино Венгрии Чаба Кейл.

“Уже на протяжении многих лет венгерский кинематограф выделяется своим высоким качеством и креативным взглядом. Я рада, что в этом году мы принимаем такую сильную подборку фильмов из страны, фильмами которой я восхищаюсь уже с молодости, когда я занималась кинокритикой и изучала киноискусство. Это прекрасный подарок ко дню рождения PÖFF и для посетителей кинотеатров в Эстонии”, — добавила директор фестиваля Тийна Локк.