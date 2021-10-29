2 ноября состоится ZOOM-премьера короткометражного фильма "Жертва"

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Продолжительность фильма — 13:20 минут

Обсуждение — 1 час.

Логлайн фильма: Домохозяйка Инга вынуждена жить по правилам мужа-абьюзера. Когда наказание становится слишком жестоким, она готова пойти на отчаянный шаг. Готова ли?

Премьера состоялась 18 ноября 2020, на фестивале PÖFF Shorts, в Конкурсе национального фильма.

Фильм создан при поддержке спонсоров платформы hooandja.ee

“Жертва” — это фильм о том, что в этой истории все жертвы. Инга жертва стереотипного мышления о замужестве и мужа абьюзера; Антон — жертва большой любви своей матери и её представлений о семье; их ребёнок Робин — самая большая жертва. Сегодня невозможно предсказать, как отразится эта история на его жизни.

Фильмов о насилии снято много. Фильм “Жертва” может дать возможность жертвам домашнего насилия увидеть себя со стороны и найти силы для того, чтобы изменить свою жизнь.

В ролях:

ИНГА — Анастасия Пылаева

АНТОН — Артём Гареев

РОБИН — Данила Вересинин

МАМА — Юлия Яблонская

Команда:

Сценарий и режиссёр — Наталья Маченене

Оператор — Алексей Куликов

Художник — Кристина Малышева

Монтаж — Ярослав Зико

Звукорежиссёр — Дмитрий Морякин

Гримёр — Анастасия Cannibal