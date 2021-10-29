2 ноября состоится ZOOM-премьера короткометражного фильма "Жертва"
Команда и актёры представят фильм, вспомнят процесс создания фильма, ответят на вопросы гостей.
Чтобы получить приглашение — надо заполнить эту форму и ссылка на кабинет придёт на пару часов до встречи. Не забудьте отметить время встречи в своём календаре!
Продолжительность фильма — 13:20 минут
Обсуждение — 1 час.
Логлайн фильма: Домохозяйка Инга вынуждена жить по правилам мужа-абьюзера. Когда наказание становится слишком жестоким, она готова пойти на отчаянный шаг. Готова ли?
Премьера состоялась 18 ноября 2020, на фестивале PÖFF Shorts, в Конкурсе национального фильма.
Фильм создан при поддержке спонсоров платформы hooandja.ee
“Жертва” — это фильм о том, что в этой истории все жертвы. Инга жертва стереотипного мышления о замужестве и мужа абьюзера; Антон — жертва большой любви своей матери и её представлений о семье; их ребёнок Робин — самая большая жертва. Сегодня невозможно предсказать, как отразится эта история на его жизни.
Фильмов о насилии снято много. Фильм “Жертва” может дать возможность жертвам домашнего насилия увидеть себя со стороны и найти силы для того, чтобы изменить свою жизнь.
В ролях:
ИНГА — Анастасия Пылаева
АНТОН — Артём Гареев
РОБИН — Данила Вересинин
МАМА — Юлия Яблонская
Команда:
Сценарий и режиссёр — Наталья Маченене
Оператор — Алексей Куликов
Художник — Кристина Малышева
Монтаж — Ярослав Зико
Звукорежиссёр — Дмитрий Морякин
Гримёр — Анастасия Cannibal