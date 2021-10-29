Эстонская плюс-сайз модель рассказала о появлении коллеги на обложке Vogue

“В восторге! Эта модель работает в моем агентстве и я очень рада за нее, как за коллегу. Очень приятно видеть, что общество движется в направлении бодипозитива, и особенно видеть “поддержку” со стороны Vogue — это как отдельная маленькая победа. Что ни говори, но любая модель произносит это название с придыханием и одобрение Vogue — it is a big thing!

Тем более, что это российский Vogue. Это очень смелая провокация и вызов, и в комментариях, я думаю, сейчас уже идут битвы не на жизнь, а на смерть — между теми, кто поддерживает идею, что красота очень разная и теми, для кого все, кто весят больше 65 кг, это “жирные” и “нездоровые” люди. И это тоже хорошо. Надо ломать и расшатывать эти установки про нездоровую худобу и идеалы”, — сказала Виктория.