За слова о Дне Победы первым Моргенштерна наказал телеканал СТС

Телеканал СТС убрал из эфира только что отснятое и широко разрекламированное шоу “Русский ниндзя”. Случилось это прямо в день премьеры, когда в Москве еще вовсю шла реклама. Причин прокатчики не называют, но обещают, что программа выйдет 22 ноября. О том, что премьера не состоятся, первой сообщила у себя в блоге ведущая Ида Галич. Вместе с Моргенштерном она провела на съемках несколько бессонных ночей и буквально из кожи вон лезла, чтобы сделать шоу еще более зрелищным.

Для Алишера Моргенштерна шоу “Русский ниндзя” стало бы дебютным, если бы не вмешалась скандальная Собчак и не спровоцировала бы на неосторожные слова о дне Победы в своем интервью.

Теперь высказываниями музыканта занимается Следственный комитет, а Youtube-канал Ксении Анатольевны вообще грозятся заблокировать. С такой инициативой выступили “Ветераны России”.

При этом сам Алишер уже поспешил извиниться. “Я ни в коем случае не умалял важность, значимость события, лишь честно признался, что “не понимаю”, а фразу вырвали из контекста. Но СМИ как всегда переворачивают мои слова в своих грязных целях”, — написал он. По его словам, в интервью не вошли его заявления про то, что он желает России новых побед в технологиях и освоении космоса, а также о том, что ветеранам необходимо выделить дополнительные деньги. В конце он добавил, что уважает и гордится ветеранами, но не умеет формулировать свои мысли, из-за чего произошло недопонимание.

Заступилась за бедолагу и “виновница торжества” Ксения Собчак. “Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это это загнобить хотите? За непонимание? Знаете, что вот лично меня оскорбляет? Бездушные проплаченные ролики, которые штампуют к 9 мая, вбухивая в них миллионы и миллионы. Когда Дава с кровоподтёками пытается исполнить великую песню “Журавли” на суровых щах”.