Знаки Зодиака, представителям которых может повезти в лотерее в 2022 году

Скорпион

Первое место в списке везунчиков занимают Скорпионы. Представители этого знака всегда подсознательно чувствуют, где их ждет выигрыш. Это тот тип людей, которые находят стодолларовую купюру в своем зимнем пальто или получают в подарок круиз на Мальдивы.

Для того, чтобы окружающие поражались их мастерству всегда оставаться победителями, им даже не нужно прилагать усилий. Вселенная все сделала за них. Поэтому в играх, где велика роль случайных факторов, со Скорпионами лучше не тягаться, а вот на розыгрыш или лотерею таких людей непременно стоит взять с собой.

Водолей

В отличие от Скорпионов, везение Водолеев нельзя назвать стопроцентным. Решаясь на смелый поступок, они каждый раз рискуют сесть в лужу, но в большинстве случаев удача оказывается к ним благосклонна.

Для того, чтобы получить желаемое, Водолеи не должны зацикливаться на своей мечте. Достаточно перевести внимание на другой объект, как все, чего они хотели, начинает тут же плыть к ним в руки.

Стрелец

Третье место в списке счастливчиков занимают Стрельцы. Иногда их везение кажется поразительным. Представители это знака зодиака могут найти на полу доллар, кинуть его в игровой автомат и выиграть джекпот. Как им это удается, для окружающих остается загадкой.

Возможно, дело в оптимистичном настрое Стрельцов, который их никогда не покидает. Они могут в шутку купить лотерейный билет, а в результате оказаться обладателем шикарных апартаментов в центре Москвы.

Рыбы

Рыбы редко использует свое умение вытягивать счастливый билет. Они не верят в свою особенность и смеются над знакомыми, которые не прочь испытать судьбу.

Тем не менее, если представители этого знака все-таки пробуют рискнуть, результат их крайне удивляет. Впрочем, злоупотреблять этим не стоит. Иначе Рыбы рискуют потерять свой дар удивительной интуиции.

Дева