29.10.2021, 14:30
Бориса Щербакова положили в больницу с поражением легких
screenshot - youtube
Новости о госпитализации Бориса Щербакова появлялись уже дважды — и оба раза опровергались. Но на этот раз тревога, похоже, не ложная: народного артиста России доставили в больницу с пневмонией. Наличие коронавируса уточняется.
У госпитализированного с пневмонией актера Бориса Щербакова зафиксировано 25% поражения легких, рассказал 5-tv осведомленный источник.
Артист находится в городской клинической больнице № 52. У него наблюдается затрудненное дыхание. Медики взяли у актера мазки и кровь для проведения анализов.
Состояние Щербакова осложняет тяжелое сопутствующее заболевание, уточнил источник.
Ранее супруга актера Татьяна Бронзова выразила надежду на скорое выздоровление мужа. Она отметила, что пожилой возраст актера делает болезни неизбежными и высказала уверенность в том, что он вскоре вернется к работе в театре.