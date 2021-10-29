Бориса Щербакова положили в больницу с поражением легких

Артист находится в городской клинической больнице № 52. У него наблюдается затрудненное дыхание. Медики взяли у актера мазки и кровь для проведения анализов.

Ранее супруга актера Татьяна Бронзова выразила надежду на скорое выздоровление мужа. Она отметила, что пожилой возраст актера делает болезни неизбежными и высказала уверенность в том, что он вскоре вернется к работе в театре.