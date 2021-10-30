Ивлеева или Канделаки? Ксения Собчак рассказала, кто целуется лучше

«Зачем это надо было?» — задала Ида Галич вопрос, который волнует многих. «А что тут такого? Вспомнила Тину Канделаки», — ответила Ксения.

Ида также спросила, кто лучше целуется — Тина Канделаки или Анастасия Ивлеева. «Ивлеева! Это было прекрасно», — сказала Собчак.

Напомним, недавно Анастасия Ивлеева запустила новое YouTube-шоу «Королевские кобры». Новым гостем в проекте Ивлеевой стала Ксения Собчак, с которой блогерша танцевала и целовалась.