30.10.2021, 10:20
Ивлеева или Канделаки? Ксения Собчак рассказала, кто целуется лучше(20)
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Ксения Собчак разоткровенничалась в интервью с Идой Галич. Телеведущая рассказала о поцелуе с Анастасией Ивлеевой на премьере шоу “Королевские кобры”. Об этом пишет Peopletalk.
«Зачем это надо было?» — задала Ида Галич вопрос, который волнует многих. «А что тут такого? Вспомнила Тину Канделаки», — ответила Ксения.
Ида также спросила, кто лучше целуется — Тина Канделаки или Анастасия Ивлеева. «Ивлеева! Это было прекрасно», — сказала Собчак.
Напомним, недавно Анастасия Ивлеева запустила новое YouTube-шоу «Королевские кобры». Новым гостем в проекте Ивлеевой стала Ксения Собчак, с которой блогерша танцевала и целовалась.