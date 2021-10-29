Александр Ревва рассказал о непристойном предложении с огромным гонораром

По словам шоумена, грандиозный праздник был устроен в честь 50-летия заказчицы. Женщина была очень красивой и выглядела для своих лет просто потрясающе.

Завершив свое выступление, Ревва отправился в гримерку снимать грим, так как выступал в своей известной роли Артура Пирожкова.

Но не успел он и присесть, как к нему в гримерку пришли помощники юбилярши. Подарив дорогие часы и цветы, артисту сообщили, что именинница хочет преподнести супругу необычный подарок. Как объяснили Ревве, он должен оказать ей “VIP-услугу” в номере отеля.

“Вопрос в 100 тысяч евро… Я бы, возможно, согласился, но было одно условие: чтобы смотрел супруг”, — добавил артист.