29.10.2021, 15:46
Александр Ревва рассказал о непристойном предложении с огромным гонораром(12)
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Известный российский шоумен Александр Ревва в рамках шоу “Блеф” поделился историей непристойного, но очень высокооплачиваемого предложения во время частного выступления на празднике у богатой супружеской пары в Новосибирске, — сообщает Topnews.
По словам шоумена, грандиозный праздник был устроен в честь 50-летия заказчицы. Женщина была очень красивой и выглядела для своих лет просто потрясающе.
Завершив свое выступление, Ревва отправился в гримерку снимать грим, так как выступал в своей известной роли Артура Пирожкова.
Но не успел он и присесть, как к нему в гримерку пришли помощники юбилярши. Подарив дорогие часы и цветы, артисту сообщили, что именинница хочет преподнести супругу необычный подарок. Как объяснили Ревве, он должен оказать ей “VIP-услугу” в номере отеля.
“Вопрос в 100 тысяч евро… Я бы, возможно, согласился, но было одно условие: чтобы смотрел супруг”, — добавил артист.