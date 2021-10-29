Какие продукты мыть обязательно, а на каких можно сэкономить воду

НЕ МЫТЬ!



МЯСО

Устраиваешь оздоровительные купания стейкам, бифштексам и прочим окорочкам куриным, перед тем как отправить их на сковородку? Зря! В результате проведенного исследования было установлено, что при мытье коварные патогенные бактерии, обитающие на любимой тобой плоти, не тонут, а, наоборот, с каплями воды разбрызгиваются по всей кухне, переселяясь на новое ПМЖ — на полотенца, тарелки и прочий скарб. Так что ты вместе с обедом рискуешь съесть и их (бактерии, не полотенца).

Единственный способ убить губительных тварей — сварить, обжарить, потушить. В общем, подвергнуть их суровой термической обработке. «Суровой» означает, что внутри готовящегося яства должно быть не меньше 74 градусов по Цельсию.

ЯЙЦА

От проникновения внутрь вражеского десанта микробов мать-природа дала этим птичьим выходцам верхний слой под названием водонепроницаемая кутикула. Он очень тонкий, и, надраивая яйца, ты можешь его повредить. Скорлупа — субстанция пористая, типа губки, так что через естественные отверстия внутрь может пробраться всякая дрянь, вредная для твоего здоровья.

ГРИБЫ

Мало того, что вода вымывает из них увесистую долю вкуса и аромата, так еще эти лесные жители весьма охотно впитывают влагу, как… да как грибы, иначе не скажешь! А впитав, быстрее портятся. Так что отложи брандспойт и возьми ножик и влажную тряпочку. Ножом ты очистишь валуи и грузди от приставшей грязи, листвы и ежей (конечно, если ты не купил грибы в магазине, а они увязались за тобой домой из леса; магазинные обитатели поступают на прилавки уже должны образом обработанными) и срежешь поврежденные фрагменты. А тряпочкой протрешь их.

МЫТЬ!



Рыбу, фрукты, овощи, зелень, рис (чтобы убрать избыток крахмала и сделать рис более рыхлым).

А еще в Роскачестве порекомендовали замачивать очищенную картошку перед тем, как казнить ее в раскаленном масле или кипятке: это вымоет из нее лишние сахара и снизит риск появления сильного канцерогена — акриламида. Также неплохо устроить романтическую ванну фасоли, гороху и прочим бобовым, чтобы «избавить продукт от некоторых компонентов, вызывающих повышенное газообразование, и облегчить процесс приготовления».