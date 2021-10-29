Влюбленная в призрака певица пожаловалась на насилие с его стороны

В начале октября 38-летняя певица Брокерд заявила, что полюбила духа солдата по имени Эдуардо, который погиб в 35 лет, упав в колодец. Призрак явился англичанке однажды вечером во время грозы, когда она лежала в кровати и не могла заснуть после ссоры с другом. С тех пор Эдуардо якобы регулярно навещал Брокерд — у них завязался роман. Англичанка рассказала, что ее темпераментный любовник иногда общался с ней посредством мерцания огня, когда они вместе ужинали при свечах.

Позже певица сообщила, что расстроила Эдуардо, когда рассказала об их отношениях на телешоу. Она отметила, что ее призрачный возлюбленный стал холодно относиться к ней. “Обычно его присутствие окружало меня теплом, но теперь холодный бриз преследует меня, когда я хожу по дому. Я трачу большие суммы на отопление. Даже когда отопление выкручено на полную, у меня в доме холодно, как в Антарктиде. Мне приходится спать в лыжном костюме и шапке, а когда он касается меня, мне кажется, что осколки льда пронзают мою душу”, — сообщила Брокерд.

Она отметила, что в ее доме царит тревожная энергетика. “Возможно, я просто мертва для него”, — отметила англичанка. “Я не думаю, что он одобрил мой рассказ, потому что в тот же вечер в пару на двери душевой кабины появилась надпись “Я ушел“”.

Брокерд утверждает, что призрак начал проявлять физическую агрессию в отношении нее. “Я чувствую его злость. Я чувствовала себя так, как будто меня толкали по комнате, а один раз он толкнул меня на пол. Я пыталась поговорить с ним при помощи пламени свечи, но он больше не отвечает мне мерцанием пламени. Он просто задувает его”, — посетовала англичанка.