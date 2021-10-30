Ученые празднуют Хеллоуин по-своему: отвечают, почему люди боятся клоунов

Опрошенные газетой ученые объясняют разные причины такого страха. Профессор Марк Гриффитс полагает, что люди боятся не самих клоунов, а неких социальных ситуаций, в которых чувствуют себя плохо. Так, человек в костюме становится просто символом. Гриффитс добавил, что боязнь можно объяснить и странным макияжем, и чертами лиц, и костюмами — все создает неестественный, нечеловеческий образ.

Эксперт по фобиям Адам Кокс связывает коулрофобию с восприятием клоунов в медиа. Про них снимают немало хорроров, а в новостях нередко появляются репортажи об убийцах в шутовских одеждах.

При этом Кокс добавил, что фобию можно побороть, например, избегая переодетых в клоунов людей или фильмов с определенной тематикой. Кроме того, он посоветовал всем, кто страдает от коулрофобии, почаще напоминать себе “о реальном человеке, скрывающимся за этим фасадом”.

Нам же кажется, что Кокс, хоть и эксперт, немного путает причину со следствием: хорроры про клоунов как раз и снимают потому, что существует страх перед клоунами, а не наоборот. С таким же успехом кинематографисты эксплуатируют, например, боязнь пауков — арахнофобию.