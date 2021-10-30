Сердце не выдерживает: новости о состоянии Валерия Гаркалина неутешительны

Ранее сообщалось, что артиста госпитализировали в реанимацию в начале октября из-за положительного теста на коронавирус. Его ввели в медикаментозную кому, чтобы ослабить действие на организм. Через неделю звезде фильма “Ширли-Мырли” стало лучше и он пришел в себя, поэтому его отключили от аппаратом. Но затем состояние вновь ухудшилось.