30.10.2021, 16:52
Сердце не выдерживает: новости о состоянии Валерия Гаркалина неутешительны
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Уже несколько дней состояние 67-летнего Валерия Гаркалина врачи оценивают как крайне тяжелое, — печалится “СтарХит”. У него отказывается сердце и становится только хуже. Ему назначили новые препараты для сердца, в частности, норадреналин. “Но давление все равно критически падает”, — сказал источник в медицинских кругах.
Ранее сообщалось, что артиста госпитализировали в реанимацию в начале октября из-за положительного теста на коронавирус. Его ввели в медикаментозную кому, чтобы ослабить действие на организм. Через неделю звезде фильма “Ширли-Мырли” стало лучше и он пришел в себя, поэтому его отключили от аппаратом. Но затем состояние вновь ухудшилось.
На данный момент известно, что у Гаркалина поражены легкие, он находится в коме и подключен к аппарату ЭКМО. Врачи также диагностировали у Валерия Борисовича тромбоз вен на ногах на фоне COVID-19. Для того, чтобы организм поборол сепсис, ему делают постоянное переливание крови.