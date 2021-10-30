ТОП-5 жутких розыгрышей на Хэллоуин

Кунсткамера

Все, что нужно для этого розыгрыша — прозрачная трехлитровая банка и фотография! Заливаем банку водой, после чего погружаем в нее фото — его лучше заламинировать или замотать в скотч, чтобы не намокло. Не перепутайте, оно должно лежать в банке изображением наружу! При желании можно капнуть в воду красной краски или пищевого красителя, чтобы вода стала “кровавой”.

Готово! Попросите приятеля во время вечеринки принести что-нибудь из холодильника и наслаждайтесь произведенным эффектом. Главное — сами не забудьте о “голове в холодильнике” на следующее утро.

Девочка из фильма “Звонок”

Этот розыгрыш уже потребует толику актерского мастерства. Лучше всего он выйдет у юных девочек и субтильных девушек — сходство с персонажем фильма будет максимальным.

Нам понадобится парик с длинными черными волосами и мука. Пудрим лицо мукой, волосы перекидываем вперед — и можно пугать! Сгорбленные плечи и безмолвное приближение жуткой девочки “из телевизора” не оставит равнодушным никого.

Кстати, Хэллоуин — это не только страшный, но и веселый праздник. Если в этот же костюм нарядить крупного мужчину — можно неплохо повеселить всех, кто его увидит.

Всадник без головы

Для этого трюка нам необходима лестница — лучше всего проворачивать его в многоквартирном доме или офисном здании. Тут вовсе не нужен никакой реквизит — достаточно просто сесть на лестницу так, чтобы тело было освещено, а голова — нет.

Казалось бы — что же тут такого? Но этот фокус базируется на эффекте неожиданности — никто не ждет увидеть на тихой и безлюдной лестнице человеческую фигуру, поэтому просто не замечают находящуюся в тени голову. Капюшон темной расцветки может помочь в маскировке!

Зомби в лифте

Этот розыгрыш уже требует основательной подготовки — придется загримироваться. С ближе к Хэллоуину на прилавках магазинов всегда появляются наборы с гримом — именно для этих целей, а если нет желания его покупать ради одного дня в году — подойдет и обычная женская косметика, мука и кетчуп.