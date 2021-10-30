ТОП-5 жутких розыгрышей на Хэллоуин(1)
Кунсткамера
Все, что нужно для этого розыгрыша — прозрачная трехлитровая банка и фотография! Заливаем банку водой, после чего погружаем в нее фото — его лучше заламинировать или замотать в скотч, чтобы не намокло. Не перепутайте, оно должно лежать в банке изображением наружу! При желании можно капнуть в воду красной краски или пищевого красителя, чтобы вода стала “кровавой”.
Готово! Попросите приятеля во время вечеринки принести что-нибудь из холодильника и наслаждайтесь произведенным эффектом. Главное — сами не забудьте о “голове в холодильнике” на следующее утро.
Девочка из фильма “Звонок”
Этот розыгрыш уже потребует толику актерского мастерства. Лучше всего он выйдет у юных девочек и субтильных девушек — сходство с персонажем фильма будет максимальным.
Нам понадобится парик с длинными черными волосами и мука. Пудрим лицо мукой, волосы перекидываем вперед — и можно пугать! Сгорбленные плечи и безмолвное приближение жуткой девочки “из телевизора” не оставит равнодушным никого.
Кстати, Хэллоуин — это не только страшный, но и веселый праздник. Если в этот же костюм нарядить крупного мужчину — можно неплохо повеселить всех, кто его увидит.
Всадник без головы
Для этого трюка нам необходима лестница — лучше всего проворачивать его в многоквартирном доме или офисном здании. Тут вовсе не нужен никакой реквизит — достаточно просто сесть на лестницу так, чтобы тело было освещено, а голова — нет.
Казалось бы — что же тут такого? Но этот фокус базируется на эффекте неожиданности — никто не ждет увидеть на тихой и безлюдной лестнице человеческую фигуру, поэтому просто не замечают находящуюся в тени голову. Капюшон темной расцветки может помочь в маскировке!
Зомби в лифте
Этот розыгрыш уже требует основательной подготовки — придется загримироваться. С ближе к Хэллоуину на прилавках магазинов всегда появляются наборы с гримом — именно для этих целей, а если нет желания его покупать ради одного дня в году — подойдет и обычная женская косметика, мука и кетчуп.
Когда открываются двери лифта, а внутри — зомби, не испугаются только самые крепкие орешки.
Нашествие насекомых
Это мероприятие надо планировать еще тщательнее, чем зомби в лифте — либо придется раскошелиться на резиновых или пластиковых “жутиков”, благо, в наше время их много где можно купить в любое время года, либо заняться рукоделием — килограмм изюма, проволока, зубочистки и море фантазии в помощь.
Кроме того, и жертву придется подбирать тщательнее — первый встречный для этого розыгрыша уже не подойдет. Нужен человек, который не просто брезгливо относится к насекомым — а боится их.
Подбрасывать “жуков” можно куда угодно — в чашку с чаем, в сумку, офисный стол и даже постель.
Главное в этих розыгрышах — не забывать, что цели спровоцировать инфаркт не стоит, розыгрыши должны быть не только страшными, но и действительно веселыми — для всех участвующих.