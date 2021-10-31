Ампутация обеих ног и коронавирус: выяснились обстоятельства смерти Игоря Кириллова

Вчера утром СМИ сообщили, что телезвезда умер от тромбоза. Позже появились новые подробности о кончине диктора. Так, выяснилось — недавно Игорю Кириллову ампутировали обе ноги. С начала осени ведущий находился в Боткинской больнице.

“У него с сосудами были проблемы. Он очень много курил, — поделилась 82-летняя Анна Шатилова. — Я ему говорила: “Ну, что же вы каждые 10 минут курите?”.

К слову, сама операция прошла успешно, медики планировали отпустить 89-летнего Игоря Леонидовича домой. Однако накануне выписки он подхватил коронавирус. Ослабленный после процедур организм телезвезды не справился, что привело к трагическим последствиям.

Игорь Кириллов был народным артистом СССР, самым известным советским диктором и журналистом. Поклонники и коллеги называли его обладателем “самого узнаваемого голоса”. Звезда почти четверть века вел программу “Время”, позднее “Песню года” и многие другие популярные передачи.

“Не стало Игоря Кириллова… Родной наш! Наставник, друг, человек, как же так, как без вас?! Мне будет очень вас не хватать… Ваших рассказов, вашей улыбки и шуток. Спасибо за каждую встречу, спасибо за каждый телефонный разговор. Люблю”, — написал ведущий Первого канала Дмитрий Борисов в личном блоге.

Соболезнования выразила и ведущая Первого канала Екатерина Стриженова: “Игорь Леонидович, сколько интервью мы с вами сделали, сколько историй из своей жизни вы мне поведали, сколько советов в профессии дали, сколько смеялись мы с вами над обстоятельствами! Я и сейчас слышу ваш голос, который знает каждый из нас, вы — лицо времени! Мы не перелистываем страницу, мы просто продолжаем читать каждый свою книгу до конца… Светлая память”.