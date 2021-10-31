Ампутация обеих ног и коронавирус: выяснились обстоятельства смерти Игоря Кириллова(55)
Вчера утром СМИ сообщили, что телезвезда умер от тромбоза. Позже появились новые подробности о кончине диктора. Так, выяснилось — недавно Игорю Кириллову ампутировали обе ноги. С начала осени ведущий находился в Боткинской больнице.
“У него с сосудами были проблемы. Он очень много курил, — поделилась 82-летняя Анна Шатилова. — Я ему говорила: “Ну, что же вы каждые 10 минут курите?”.
К слову, сама операция прошла успешно, медики планировали отпустить 89-летнего Игоря Леонидовича домой. Однако накануне выписки он подхватил коронавирус. Ослабленный после процедур организм телезвезды не справился, что привело к трагическим последствиям.
Игорь Кириллов был народным артистом СССР, самым известным советским диктором и журналистом. Поклонники и коллеги называли его обладателем “самого узнаваемого голоса”. Звезда почти четверть века вел программу “Время”, позднее “Песню года” и многие другие популярные передачи.
“Не стало Игоря Кириллова… Родной наш! Наставник, друг, человек, как же так, как без вас?! Мне будет очень вас не хватать… Ваших рассказов, вашей улыбки и шуток. Спасибо за каждую встречу, спасибо за каждый телефонный разговор. Люблю”, — написал ведущий Первого канала Дмитрий Борисов в личном блоге.
Соболезнования выразила и ведущая Первого канала Екатерина Стриженова: “Игорь Леонидович, сколько интервью мы с вами сделали, сколько историй из своей жизни вы мне поведали, сколько советов в профессии дали, сколько смеялись мы с вами над обстоятельствами! Я и сейчас слышу ваш голос, который знает каждый из нас, вы — лицо времени! Мы не перелистываем страницу, мы просто продолжаем читать каждый свою книгу до конца… Светлая память”.
Коллеги Кириллова сходятся во мнении, что он был профессионалом своего дело. Его голос многие помнят с детства. “Игорь Леонидович Кириллов ушел… Легендарный! Строгий в профессии и трогательный, смешливый за кадром! Хранитель русского языка! Один из тех, кто стоял у истоков отечественного телевидения и воспитал плеяду замечательных учеников-дикторов СССР! Государственный голос (Анна Николаевна Шатилова называла его только так, а не иначе). Я имел честь общаться и вместе с Игорем Леонидовичем работать. Он для меня был волшебным человеком из детства, который живет в телевизоре. Светлая память”, — написал в Instagram актер Александр Олешко.
Искренние соболезнования выразил и Андрей Малахов у себя в блоге: “С голосом Игоря Леонидовича прошло все детство… Он олицетворял эпоху советского телевидения, был настоящей легендой… Хочу выразить соболезнования супруге Тане — она была последней любовью Кириллова, продлила ему годы жизни, стала настоящей боевой подругой, ухаживала и всегда была рядом. На видео Игорь Леонидович очень трогательно посвящает ей стихи… Танечка, держитесь! Царствия Небесного Игорю Леонидовичу Кириллову. Скорбим вместе с вами!”.
Телеведущая Екатерина Мцитуридзе выразила скорбь в комментариях под постом Андрея Малахова: “Царствия небесного! Игорь Леонидович для нас всех учитель как в профессии, так и в отношении человеческих качеств. Он был безупречен”.
Ольга Ушакова согласилась с высказыванием коллеги. “Не стало кумира моего детства. Именно глядя на него, я, будучи маленькой девочкой из семьи, где было положено в профессии идти по стопам родителей, мечтала стать ведущей новостей. Когда много лет спустя, уже работая на Первом канале, я познакомилась с ним лично и рассказала об этом, он очень смутился. Игорь Леонидович был скромным человеком. Не знаю, осознавал ли он, какое влияние оказал на несколько поколений телеведущих, пришедших после него, но мы всегда его будем помнить. Помнить его голос и равняться на легендарного Кириллова…” — заявила она.
В стороне не остался и Родион Газманов. Исполнитель почтил память легендарного диктора, опубликовав совместный снимок. “Игорь Кириллов пришел на одну из первых наших съемок утренней программы на Первом канале в качестве гостя. Очень общительный, живой и дружелюбный, в него сразу влюбилась вся наша команда. По окончании съемок он за кулисами дал мне, начинающему телеведущему, несколько невероятно ценных советов, которые я вспоминаю до сих пор… Светлая память, Игорь Леонидович”.