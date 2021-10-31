“Не знаю, будем ли живы”: Иосиф Пригожин напуган локдауном

В комментарии “Телепрограмме” Пригожин сообщил, что заказы на новогодние выступления есть, и за некоторые из них уже получена предоплата. Однако, по его словам, концерт может сорваться в любой момент, поэтому они с Валерией не тратят эти деньги и всегда готовы вернуть их заказчику в случае отмены мероприятия.

“Порой мероприятие день в день отменяется. Мы в условиях пандемии не знаем, будем ли мы живы, не то что будут ли корпоративы”, — отметил Пригожин.

Он напомнил, что в прошлом году они с женой вернули деньги за несостоявшееся выступление, хотя по условиям договора не должны были этого делать. “Не хочется обижать людей”, — пояснил продюсер.

Пригожин также сообщил, что Валерия собиралась выступать на нескольких мероприятиях в ноябре. Однако их пришлось отменить. “Их не будет, локдаун. Люди умирают. Мне кажется, что сейчас не стоит думать про корпоративы”, — заключил он.