ВИДЕО | “Как же страшно”: велосипедист проехал по лопасти ветрогенератора

“Это нереально высоко. Я должен сказать, что стекловолокно и велосипедные шины не очень хорошо сочетаются друг с другом. Очень скользко. Я снял этот ролик к COP26 (конференция ООН по изменению климата). Мне приятно, что возобновляемые источники энергии становятся популярными”, — говорит Дэнни.

“Кажется, там очень ветрено. Довольно страшно ездить на нем даже со страховочной веревкой… Как все это было сделано?” — интересуются в комментариях. “Самый страшный момент — в конце. Лопасть становится все уже. Как же страшно”, — отметил один из пользователей.