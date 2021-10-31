Новое руководство МХАТ выгоняет Бузову?

Театральная роль в “Чудесном грузине” стала дебютной для Ольги Бузовой. Зрители и деятели культуры приняли новость неоднозначно и даже негативно, но, несмотря на это, певица заявила, что уходить из театра не собирается и продолжит выступать на сцене МХАТа. Однако это было до того, как генеральным директором назначили худрука Михайловского театра Владимира Кехмана.