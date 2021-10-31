31.10.2021, 14:01
Новое руководство МХАТ выгоняет Бузову?(12)
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Новый генеральный директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман перенес спектакль “Чудесный грузин” со 2 ноября на неопределенный срок. Официальной причиной театр называет низкие продажи в период ковидных ограничений, — пишет Super.
Театральная роль в “Чудесном грузине” стала дебютной для Ольги Бузовой. Зрители и деятели культуры приняли новость неоднозначно и даже негативно, но, несмотря на это, певица заявила, что уходить из театра не собирается и продолжит выступать на сцене МХАТа. Однако это было до того, как генеральным директором назначили худрука Михайловского театра Владимира Кехмана.
И пусть официально не объявлено ни о выводе Бузовой из состава, ни об исключении спектакля из репертуара, сомнения в том, что театральная карьера Ольги продолжится, уже появились.