31.10.2021, 15:30
Вслед за Дэвидом Теннантом Александра Литвиненко сыграет Бенедикт Камбербэтч(6)
Foto: VICKIE FLORES, EPA
Британский актер Бенедикт Камбербетч, известный по роли Шерлока Холмса в одноименном сериале, исполнит роль бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в 2006 году, в сериале HBO, пишет Variety.
По данным издания, сериал будет называться “Лондонград” и снимается по книге Алана Коуэлла The Terminal Spy. Камбербетч также выступит в роли одного из продюсеров сериала. Режиссером работы стал Брайан Фогель, который был удостоен премии “Оскар” за документальный фильм “Икар” о допинговом скандале, связанном с российскими атлетами.
Ранее британский телеканал ITV заявил, что снимет сериал об отравлении Литвиненко, которого будет играть Дэвид Теннант.