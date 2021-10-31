Вслед за Дэвидом Теннантом Александра Литвиненко сыграет Бенедикт Камбербэтч

По данным издания, сериал будет называться “Лондонград” и снимается по книге Алана Коуэлла The Terminal Spy. Камбербетч также выступит в роли одного из продюсеров сериала. Режиссером работы стал Брайан Фогель, который был удостоен премии “Оскар” за документальный фильм “Икар” о допинговом скандале, связанном с российскими атлетами.