Порочная страсть: роман учительницы и ученика закончился тюрьмой

Фатина Хоссейн вступила с подростком в интимную связь, а когда он решил положить конец запретным отношениям, она заявила, что беременна. Это был шантаж, за который девушку и арестовали. Она также пыталась заплатить школьнику, чтобы он снял обвинения, и даже угрожала физической расправой ученику и его семье. В общем, обвинений более чем достаточно. Теперь Фатине придётся осмыслить свои поступки за решёткой, а её имя будет внесено в реестр секс-преступников.