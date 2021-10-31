9 важных правил для секса на одну ночь

Одноразовым сексуальным отношениям в русском языке до сих пор своего названия не придумали, чаще пользуются выражением one night stand, хотя практикуют это довольно часто. Однако даже в этом дивном мире легкости и веселья существует несколько правил, следовать которым обязан каждый порядочный человек.

Безопасность превыше всего

Неважно, сколько текилы ты выпила, это не делает тебя неуязвимой к тому, что творится вокруг. Ты можешь быть в стельку пьяна, но не настолько, чтобы наутро ничего не помнить. Однако настолько, что нежелательная беременность может стать наименьшей из забот. Так что зайди в аптеку и купи пачку презервативов, прежде чем искать одноразовый секс.

Не лги о важных вещах

Если есть какие-то проблемы, которые могут поставить под угрозу сексуальное здоровье партнера, ты должна сказать об этом прямо. Это не просто хорошие манеры и элементарная человеческая порядочность — это закон.

Не жди, что одна ночь перерастет в нечто большее

Легко увлечься близостью и почувствовать, что ты наконец-то встретила свою половинку. Держи ожидания под контролем. Если что-то развивается, замечательно. Если нет, считай, что это был забавный опыт.

Не принимай желание снова встретиться за желание упрочить отношения

Возможно, твоему спутнику понравилось проводить с тобой время и заниматься сексом. Последующий контакт не обязательно означает, что это перерастет в отношения. Пройдет немного времени, и ты сможешь понять, воспринимает ли этот человек тебя как просто девушку для секса или же хочет продолжить знакомство.

Разговаривайте

Вы все еще можете разговаривать друг с другом и раскрывать свои чувства. Понимание потребностей друг друга в постели, даже если вы обойдетесь одной встречей, может приятно удивить тем, насколько это окажется взаимным. Кроме того, признаться в своих немного странных желаниях незнакомому человеку проще, чем постоянному любовнику. Возможно, так происходит потому, что не нужно испытывать смущения или стыда, ведь вы можете больше никогда не увидеться.

Не осуждай себя