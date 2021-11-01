ФОТО | “Какая жуть”: Мадонна опять разделась и перепугала публику

63-летняя певица не хочет расставаться со статусом мирового секс-символа и продолжает эпатировать публику. Иногда звезда ведет себя так разнузданно и фривольно, чем немало смущает своих фанатов. Так, недавно Мадонна показала всем свое нижнее белье. В начале октября исполнительница стала гостьей “Вечернего шоу” с Джимми Фэллоном и залезла к ведущему на стол, задрав юбку. Она застала врасплох шоумена, тот залился краской и попытался скрыть прелести звезды пиджаком.

“Жизнь — это не только интервью с детишками”, — подстегнула она тогда Джимми. — Разве ты не хочешь поговорить со взрослым? Давай поговорим по-взрослому”.

А на днях Мадонна шокировала фанатов необычной фотосессией. Певица снялась для журнала V Magazine в образе мертвой Мэрилин Монро. Снимки воссоздают архивные кадры, сделанные полицией во время осмотра места самоубийства легендарной актрисы.

С точностью до мелочей был воссоздан антураж комнаты, где, по предварительным данным, покончила с собой Мэрилин Монро: меха и бриллианты, горы флакончиков на прикроватном столике, разбросанные сумки, книжки и фото. Примерно такой следователи запечатлели спальню актрисы, где нашли ее бездыханное тело. По официальной версии причиной смерти голливудской звезды стала передозировка препаратами, которые она принимала для лечения депрессии.

Монро обнаружила мертвой в ночь на пятое августа 1962 года ее домработница. Тогда женщина решила подняться к хозяйке и увидела ее на кровати абсолютно обнаженной. Легендарная блондинка лежала лицом вниз на кровати и держала в руке телефонную трубку.

Мадонна также предстала на смятой постели. Исполнительница замерла спиной к зрителю, держа в руках телефон. Из одежды на певице лишь перчатки, колготки в сетку и туфли на каблуках.

Часть подписчиков, которая уже привыкла к выходкам кумира, встретила новые фото с ликованием. Но нашлись и те, кто обвинил Мадонну в пошлости и безвкусице. “Какая жуть!”; “Совсем с ума сошла?”; “Только один вопрос — зачем?” — негодуют они.