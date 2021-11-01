9 ноября в Эстонию приезжает единственный в мире хор горловиков из Республики Тыва

Организатор фестиваля Тийна рассказала, что познакомились с хором они еще в 2017 году и с тех пор они успешно сотрудничают: “Это единственный фестиваль в Европе, который посвящен именно аутентичным культурам. Так, как они есть — без влияния западных культур”.

Артыш, солист хора: “Мы приготовили для вас новые композиции, обновленный состав, новые костюмы. Во вторник уже выезжаем, по пути у нас концерт в Москве и потом уже к вам в Эстонию. У нас также будет один день, чтобы погулять по Старому городу и насладиться атмосферой Таллинна”.

Организатор фестиваля Тийна также рассказала, что в наше коронавирусное время ничего не получается без проблем, но она верит, что все будет хорошо и люди придут на концерт:

“Это есть, как есть и я даже не хочу прогнозировать и думать об этом, потому что если бы мы все жили в этих прогнозах, то я думаю мы бы потеряли голову, как половина нашего государства. Поэтому мы продолжаем двигаться в рамках этих правил и делать самое лучшее. И, кстати, пока я не вижу никакой катастрофы, что касается билетной продажи — все-таки жители ведут себя ответственно. И я все-таки думаю, что делать, если у нас, как общества выхода нет - останется прививаться, по-другому то мы не знаем как, я не вижу никакого другого выхода”.

Коллектив исполняет этническую музыку региона и произведения профессиональных тувинских композиторов на традиционных музыкальных инструментах. Оркестр был создан в 2003 году и за 15 лет своего существования побывал на самых разных музыкальных площадках России и мира. Одна из жемчужин музыкальной культуры Тывы — это горловое пение “хоомей”. Солисты оркестра, являясь виртуозными исполнителями на народных инструментах, также прекрасно владеют всеми техниками уникального тувинского горлового пения.