01.11.2021, 12:50
Кончаловский и Михалкова вернулись к идее создать сеть закусоных(11)
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Режиссёр Андрей Кончаловский регистрирует новую франшизу закусочных “ХлебСоль“ — в честь журнала, который выпускает Высоцкая. Супруги обратились в Роспатент, чтобы зарегистрировать новую марку, — сообщает телеграм-канал “Звездач”.
В 2015 году автор “Рая” вместе со своей женой Юлией Высоцкой и не менее кулинарно одарённым братом Никитой Михалковым уже пробовали запустить сеть кафе “Едим дома” и придумали гениальную бизнес-идею — создать ее за счет государства. Попросили на это у Фонда кино 1 миллиард рублей (12,2 млн евро). По какой-то необъяснимой причине государство отказалось от этого сотрудничества, и проект заглох.
Теперь режиссер решил обойтись без помощи госбюджета и Никиты Михалкова. Кончаловский взял в компаньоны Юлию и попробовал начать второй стартап-забег. Причем по его идее “ХлебСоль” может стать сетью не только кафе (с доставкой еды), но и гостиниц.