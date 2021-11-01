Кончаловский и Михалкова вернулись к идее создать сеть закусоных

В 2015 году автор “Рая” вместе со своей женой Юлией Высоцкой и не менее кулинарно одарённым братом Никитой Михалковым уже пробовали запустить сеть кафе “Едим дома” и придумали гениальную бизнес-идею — создать ее за счет государства. Попросили на это у Фонда кино 1 миллиард рублей (12,2 млн евро). По какой-то необъяснимой причине государство отказалось от этого сотрудничества, и проект заглох.