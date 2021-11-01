01.11.2021, 13:29
ФОТО | В модном ресторане Loft ja Ürdid прошел ужин в стиле "Хэллоуин"
Pressifoto
На выходных таллиннский ресторан Loft ja Ürdid погрузился в атмосферу Хэллоуин: зомби, официанты-дьяволы, тыквы, пауки, мини-гробики, в которых вручался счет и многое другое. Смотри, как стильно выглядел ресторан!
Ресторан Loft ja Ürdid не только погрузил посетителей в мистическую атмосферу, но и удивил невероятно вкусными блюдами, в составе которых была, конечно же, тыква!
Благодаря своему доброжелательному персоналу, качественным продуктам и вкусной еде ресторан пользуется большой популярностью и продолжает радовать клиентов невероятными сочетаниями вкусов. Напомним, что 1 ноября в Таллинне стартует Неделя Таллиннских Ресторанов, где вы также можете заглянуть в Loft ja Ürdid и по приятной цене попробовать что-нибудь необычное.