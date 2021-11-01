Принципы правильного чихания

Врач объяснила, что чихать лучше всего с открытым ртом. Таким образом, можно обеспечить защиту от попадания слизи в горло или органы слуха. Также она посоветовала использовать одноразовый платочек, который следует выбросить после применения или чихать в локоть, это позволит снизить вероятность распространения инфекции.