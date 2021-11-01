01.11.2021, 13:30
Принципы правильного чихания(10)
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Отоларинголог Марина Евсикова дала рекомендации относительно того, как чихать безопасно для здоровья. Даже это, оказывается, нужно делать не абы как, а по правилам! Об этом пишет Medikforum.
Врач объяснила, что чихать лучше всего с открытым ртом. Таким образом, можно обеспечить защиту от попадания слизи в горло или органы слуха. Также она посоветовала использовать одноразовый платочек, который следует выбросить после применения или чихать в локоть, это позволит снизить вероятность распространения инфекции.
«Если вы чихаете или кашляете и у вас нет платочка, старайтесь прикрывать рот не ладонью, а локтем — так вы снизите вероятность заразить окружающих», — рекомендует эксперт.
После этого руки необходимо вымыть с использованием мыла или антисептика.