На этой неделе стартует Таллиннская ресторанная неделя 2021: Подборка самых интересных и выгодных предложений

На Таллиннской неделе ресторанов зарезервировано более 20 000 мест по цене двух категорий:

Обед за 10 евро, ужин за 20 евро

Обед за 15 евро, ужин за 30 евро

Некоторые рестораны приглашены для участия в ТНР только с меню для ужина, но вы можете, при желании, пообедать в этих ресторанах на основе их обычного обеденного меню.

7ÜRTI

7Ürti расположен в Кадриорге, в нескольких минутах ходьбы от парка. Очаровательный домик, куда, входя, первое, что встречает запах теплого хлеба, вынутого из духовки. Каждое утро в ресторане выпекается собственный хлеб и готовят морс. Конечно, важно использование специй (как гласит название ресторана). К качеству ингредиентов относятся серьезно, ответственно и с большим уважением.

Обед 10 €

Домашний оливье салат с говяжим языком, горчицей и ракoм

Филе лосося на гриле с коркой из песто с овощами

Ужин 20 €

Карпаччо говядины c пармезаном и каперсами

Филе лосося на гриле с коркой из песто с овощами

Павлова с соусом из гранатa и маракуйи

HÜGGE

HÜGGE Resto уютный ресторан в районе Ласнамяэ. Меню ресторана было составлено талантливым шеф-поваром Егором Порулёвым. Ресторан вмещает 80-90 гостей. Ресторан намерен удивить Вас незабываемыми вкусовыми впечатлениями.

Ужин 30 €

SJØGAVE + Dignitat Cava Brut 14cl

филе норвежского лосося “mi cuit”, морские креветки, икра сига, яичный желток 65 °C, маринованный фенхель, сметанный соус с хреном и маслом из вяленных томатов

УТИНОЕ ФИЛЕ

утиное филе, глазированная тыква с мёдом, клюквой и шалфеем, пюре из запечёного пастернака, утиный жю

СЛИВА И ОРЕХИ

пряное сливовое пюре, миндальный бисквит, пралине крем, сорбе из груши с имбирём

TARTAR