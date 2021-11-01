Сегодня стартует Таллиннская ресторанная неделя 2021: Подборка самых интересных и выгодных предложений(6)
Мы предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными ресторанами, где можно по выгодным ценам насладиться изысканными блюдами и приятной атмосферой.
На Таллиннской неделе ресторанов зарезервировано более 20 000 мест по цене двух категорий:
Обед за 10 евро, ужин за 20 евро
Обед за 15 евро, ужин за 30 евро
Некоторые рестораны приглашены для участия в ТНР только с меню для ужина, но вы можете, при желании, пообедать в этих ресторанах на основе их обычного обеденного меню.
- 7ÜRTI
7Ürti расположен в Кадриорге, в нескольких минутах ходьбы от парка. Очаровательный домик, куда, входя, первое, что встречает запах теплого хлеба, вынутого из духовки. Каждое утро в ресторане выпекается собственный хлеб и готовят морс. Конечно, важно использование специй (как гласит название ресторана). К качеству ингредиентов относятся серьезно, ответственно и с большим уважением.
Обед 10 €
Домашний оливье салат с говяжим языком, горчицей и ракoм
Филе лосося на гриле с коркой из песто с овощами
Ужин 20 €
Карпаччо говядины c пармезаном и каперсами
Филе лосося на гриле с коркой из песто с овощами
Павлова с соусом из гранатa и маракуйи
- HÜGGE
HÜGGE Resto уютный ресторан в районе Ласнамяэ. Меню ресторана было составлено талантливым шеф-поваром Егором Порулёвым. Ресторан вмещает 80-90 гостей. Ресторан намерен удивить Вас незабываемыми вкусовыми впечатлениями.
Ужин 30 €
SJØGAVE + Dignitat Cava Brut 14cl
филе норвежского лосося “mi cuit”, морские креветки, икра сига, яичный желток 65 °C, маринованный фенхель, сметанный соус с хреном и маслом из вяленных томатов
УТИНОЕ ФИЛЕ
утиное филе, глазированная тыква с мёдом, клюквой и шалфеем, пюре из запечёного пастернака, утиный жю
СЛИВА И ОРЕХИ
пряное сливовое пюре, миндальный бисквит, пралине крем, сорбе из груши с имбирём
- TARTAR
TarTar köök+baar расположился в самом центре Таллинна, рядом с торговым центром Виру и новым районом Ротерманни, ставшим настоящим центром притяжения как для своих, так и для гостей столицы. В ресторане Вас порадут тартарами в необычном прочтении, севиче из свежайших морепродуктов и закусками к вину и пиву, которые идеально сочетаются с этими напитками. Выбор основных блюд также богат и разнообразен, а десерты - просто пальчики оближешь!
Ужин 20 €
тартар Мимино
говядина, домашняя аджика, каперсы, пряная зелень, гранат, овечий сыр
Пекинская утка и корейская морковь
Профитроль
крем с вареной сгущенкой, чёрная смородина
- LOFT JA ÜRDID
В ресторане есть открытая кухня, где вы можете наблюдать за слаженной работой поваров в ожидании своей трапезы. Путь к качественной еде начинается с тщательно отобранных ингредиентов. Каждый деликатес, который подается на стол, излучает огромную приверженность и любовь к еде. Loft & Ürdid был создан на основе видения и опыта шеф-повара Янека Виллерманна. Янек, который путешествовал на протяжении десятилетий, также черпал вдохновение в далеких культурах и обычаях.
Обед 10 €
Жаренный сыр Camambert с соусом из ягод
Стейк из телячьей печени с картофельным пюре и винным соусом
Ужин 20 €
Тартар из говядины с артишоком и перцем манго
Осьминог на гриле с жареным картофелем и артишоками
Фисташковое крем-брюле со свекло-малиновым снегом
- PARROT MINIBAR
Parrot MiniBar – это место, где встречаются мировая кухня, могущество тропических лесов Амазонки и тайные коктейли начала прошлого века.
Ужин 30 €
Рыбное печенье
Копчёный сыр, икра
Горячая картошка
Карамелизованный картофель, трюфель, сливочный сыр, батат
Севиче из цветной капусты
Лече де тигре, авокадо, кукуруза, лук, кориандер
Хого с креветками
Бульон из лобстера и креветок, чили, кокосовое молоко, овощи, рис
Чуррос
С шоколадным соусом и ягодами
- MOOS RESTO
Ресторан Moos - уютный семейный ресторан в Мустамяэ который открыл свои двери осенью 2020 года и отличается домашним теплом и яркими эмоциями Ресторан. Moos resto идеально подходит как для частных встреч, так и для празднования больших юбилеев предлагает своим гостям вкусные обеды, меню A La Carte а также Суши меню .
Ужин 30 €
Мороженое из козьего сыра с запечённой тыквой и мёдом + Dignitat Cava Brut 14cl
мороженое из козьего сыра, тыква, шпинат, пикантные грецкие орехи, мёд
Дуэт из утки
филе утки, конфи из утки, крем из батата, соус порто со свеклой, клюква
Домашний торт Наполеон с джемом из чёрной смородины
торт Наполеон, свежие ягоды
- ODESSA RESTORAN
Хозяевам ресторана хочется поделиться одесским колоритом и украинским гостеприимством, познакомить Вас со всем разнообразием украинской кухни! Чтобы даже в ненастный день Вы смогли найти у нас уголок солнечной Одессы, ощутить ароматы и вкусы настоящей Одессы, согреться и сказать: таки-да Одесса!
Обед 10 €
Борщ
Украинский красный борщ с пампушками
Домашние деруны
с языком, под лесными грибами, тушенными в сливках
Ужин 20 €
Салат из свеклы
со взбитым козьим сыром и орехами
Кальмары гриль
фаршированные одесским пляжным пловом с мидиями
Торт Эстерхази
- ARGENTIINA RESTORAN LOOTSI
Аргентина - означает любовь и страсть к мясу-гриль. Этот мир и предлагает аргентинский ресторан, преподнося на тарелки вкусы с противоположной стороны земного шара, из-за Южного тропика. Конечно же, все начинается с качественного сырья, которое попадает на ресторанную кухню с лучших ферм Аргентины, Бразилии, Уругвая и Австралии. На глазах у клиентов на искристых грилях с живым огнем один за другим приготовляются тающие во рту огромные стейки, известные на весь город.
Ужин 30 €
Роскошный cалат по-аргентински из свежих овощей утиное филе
Антрекот из говядины
Подается с картофелем фри и грибным соусом
Фирменный торт
- LA TABLA
В ресторане La Tabla вас ждет кулинарное путешествие по кухням Латинской Америки. В ресторане совмещают новейшие тенденции латиноамериканской кухни с традиционным подходом, но важнее всего для все же чистые оттенки вкуса и свежие ингредиенты. Bienvenido a La Tabla!
Обед 10 €
SALMON A LA PLANCHA - Сочный лосось на грилле с апельсиново- сливочным соусом
лосось, апельсиново- сливочный соус. Сервируем сезонные овощи и молодой картошкой
REPUBLICA DEL CACAO - Шоколадный торт
Изысканныи шоколадный торт Сервируем Чили с ароматным ванильным мороженым
Ужин 20 €
TACO DE LANGOSTINOS - Тако обжаренные на гриле маринованные тигровые креветки
Огурец с лаймом и мятой,молодая капуста,сальса с халопеньо,маринованный лук
COSTILLAS DE PUERCO - свиные ребра
Свиные ребрышки с соусом из красного вина, запеченным картофелем и кукурузой на гриле
CHURRO MARGARITA
Традиционная для латиноамериканской кухни выпечка, приготовленная во фритюре, которую посыпают смесью сахара и корицы. Сервируем соус Маргарита с лаймовым сахаром. Может содержать алкоголь
Забронировать столик и ознакомиться со всеми участниками можно ЗДЕСЬ