Как не стать звездой: Алена Яковлева рассказала о домогательствах на “Мосфильме”(9)
“Историй была куча. Мне на “Мосфильме” один очень известный режиссер сказал: “Я сделаю тебя звездой… умеешь делать массаж?” Я: “Массаж чего, извините?” А он запер дверь. Я грубо сказала: “Пошел…”, и все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так… Мне противно… Я не могу переступить через себя. Это мерзко, — призналась Яковлева в беседе с “Вечерней Москвой”.
Алена вспомнила и другую историю, которая стоила ей карьеры. После того, как она отказала в интимной связи влиятельному человек из сферы кино, мужчина пообещал отлучить ее от профессии. По словам актрисы, он сдержал свое обещание: ее “вычеркнули” из кино на 15 лет.
“Тогда это были, ну не знаю, “Мосфильм”, киностудия Горького, и все. И если ты делал какие-то “неправильные” телодвижения, тебя могли выкинуть из этой системы координат”, — рассказала Яковлева.
Алена считает, что все, кто подвергся действиям сексуального характера в индустрии кино и сейчас, много лет спустя в этом признаются, изначально сами на это соглашались.
“Я, например, знаю, что к господину Вайнштейну выстраивалась очередь. Не осуждаю никого, но вы ведь хотели карьеры любой ценой? Вам это дали. И вдруг через 15–20 лет вы начинаете обвинять человека в том, что он склонял вас к сожительству. Вас же никто не бил по голове, не хватал, вы сами приходили за ролями, успехом, славой”, — убеждена артистка.
Ранее Алена Яковлева рассказывала, что известная фамилия никак не повлияла на ее карьеру. Алёна — дочь актёра Юрия Яковлева, звезды фильмов “Иван Васильевич меняет профессию” и “Ирония судьбы или с лёгким паром” в детстве очень мало общалась со своим знаменитым отцом. Ее мать, врач Кира Мачульская, была первой супругой артиста, славящегося своей любвеобильностью. Юрий Яковлев изменял ей, и Кира тяжело переживала предательство мужа. У Алены с детства кипела обида на отца, который оставил семью сразу после ее рождения. Но со временем она смогла простить его, хотя никогда не чувствовала отца родным человеком.
“Я вообще никогда не воспринимала его как папу, он для меня был скорее выдающимся артистом. Когда про меня говорили “дочка Яковлева”, я всегда немножко сжималась. Мне было как-то даже неудобно. Я вообще не ощущала к нему своей причастности”, — уверяет дочь звезды советского кино.