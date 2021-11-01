Как не стать звездой: Алена Яковлева рассказала о домогательствах на “Мосфильме”

“Историй была куча. Мне на “Мосфильме” один очень известный режиссер сказал: “Я сделаю тебя звездой… умеешь делать массаж?” Я: “Массаж чего, извините?” А он запер дверь. Я грубо сказала: “Пошел…”, и все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так… Мне противно… Я не могу переступить через себя. Это мерзко, — призналась Яковлева в беседе с “Вечерней Москвой”.

Алена вспомнила и другую историю, которая стоила ей карьеры. После того, как она отказала в интимной связи влиятельному человек из сферы кино, мужчина пообещал отлучить ее от профессии. По словам актрисы, он сдержал свое обещание: ее “вычеркнули” из кино на 15 лет.

“Тогда это были, ну не знаю, “Мосфильм”, киностудия Горького, и все. И если ты делал какие-то “неправильные” телодвижения, тебя могли выкинуть из этой системы координат”, — рассказала Яковлева.

Алена считает, что все, кто подвергся действиям сексуального характера в индустрии кино и сейчас, много лет спустя в этом признаются, изначально сами на это соглашались.

“Я, например, знаю, что к господину Вайнштейну выстраивалась очередь. Не осуждаю никого, но вы ведь хотели карьеры любой ценой? Вам это дали. И вдруг через 15–20 лет вы начинаете обвинять человека в том, что он склонял вас к сожительству. Вас же никто не бил по голове, не хватал, вы сами приходили за ролями, успехом, славой”, — убеждена артистка.