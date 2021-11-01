“Репетировали врать”: Елена Темникова рассказала о вседозволенности продюсеров

“Я приехала из Кургана, как Фрося Бурлакова — с тюками. Неподъемными сумками размером с диван. Мне собрали постельное белье, одежду — зимнюю и летнюю, и фотоальбомы со всеми своими фото. И грамотами. Еле-еле допихала сумки до камеры хранения на Курском вокзале. “Продюсер”, который обещал мне помочь (поэт-песенник) не встретил. Я нашла телефон, чтобы ему позвонить, но он меня вежливо послал. Но я нашла его, встретилась с ним, и он заселил меня в отель. Я оплатила неделю проживания. На душе было некомфортно. Я вернулась за вещами на вокзал, и уже на ресепшене ко мне подошла администратор: “Во-первых, ты сейчас переезжаешь в другой номер. А, во-вторых, он таких же, как ты, молодых девочек уже сюда заселял”. Этот “продюсер” оказался педофилом (Темниковой было 17 лет). Мне было очень страшно. Закрылась в другом номере и реву бесконечно. Громко и в голос. Два дня. Он продолжает звонить и писать. Занавески были неприятного оранжевого цвета. Москва меня совсем не приняла”…