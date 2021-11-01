ТОП-3 осенних продукта для похудения

Тыква

Осенью из всех сезонных продуктов специалисты порекомендовали тыкву. “Тыква может быть очень полезна для похудения, потому что практически на 90% состоит из воды, но кроме того содержит полезные витамины и минералы”, — поделилась подробностями эксперт по здоровому питанию Маккензи Берджесс. Тыква богата полезными веществами и клетчаткой, которая поможет смягчить чувство голода в течение дня, отметила врач Джинан Банна. Диетолог Кейт Уилсон Макгоуэн посоветовала не выбрасывать тыквенные семечки, в составе которых содержится много клетчатки, белка и ненасыщенных жирных кислот, способствующих снижению лишнего веса. Плюс ко всему в них есть магний и цинк, которые укрепляют иммунитет. Макгоуэн призвала добавлять жареные тыквенные семечки в салаты или просто включать их в рацион в виде полезных снеков.

Яблоки

Другим осенним продуктом, который может быть полезным при борьбе с избыточной массой тела, эксперты по здоровому питанию назвали яблоки. Джинан Банна напомнила, что одно крупное яблоко может содержать более 5 г клетчатки, что составляет 19% дневной нормы для человека. Кроме того, яблоки оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также благоприятно сказываются на функции головного мозга.

Брюссельская капуста

Еще одним продуктом, который поможет похудеть, сочли брюссельскую капусту. “Этот овощ идеален для тех, кто пытается похудеть. В нем много клетчатки, мало калорий и он прекрасно сочетается с курицей или рыбой”, — заявила диетолог Лиза Янг. Доктор Джен Эрнандес порекомендовала не готовить брюссельскую капусту на пару, а запекать или жарить на аэрогриле. Слегка подрумяненная на гриле капуста может стать прекрасным заменителем намного более калорийного картофеля, резюмировала диетолог.