После переодевания в платье и поцелуя с мужчиной Денис Дорохов появился на сцене “Игры” абсолютно голым

На телеканале ТНТ продолжается шоу “Игра”, в котором участвуют комики разных поколений. Новый скетч команды "Камызяки" представил Роман Кулясов: “камызякский магазин одежды”.

В этот момент на сцену выбежал абсолютно голый Денис Дорохов, который своим видом привел публику в полное недоумение. “Девушка, дайте мне рубашку, брюки, носки, трусы и ботинки. Дайте мне шанс ворваться в этот мир! Дайте мне трусы и я переверну этот мир! Что за люди такие, вам плевать, что я за человек, какой у меня ум, что я хочу сказать этому миру, что я могу дать этому миру, пока не надену эти сраные трусы! Мне даже сраные подойдут, дай пожалуйста”, — эмоционально кричал 34-летний артист в рамках своей традиционной роли безумца.

Зрители от неожиданности громко ахнули и начали аплодировать, а жюри покатились со смеху: Мигель (заменивший в жюри Нурлана Сабурова) в приступе хохота даже молотил рукой по столу. Вскоре на сцене появился Азамат Мусагалиев, чтобы завершить эпатажную выходку. “Нужно согласовывать номера!” — якобы возмутился капитан команды. Далее шла лирическая часть, во время которой Дорохов вернулся все в том же виде.

Ранее, Дорохов уже шокировал публику поцелуем с другим участником команды в том же шоу “Игра”. На сцену он вышел в парике, белоснежном платье невесты и на каблуках. Артист закружился в танце с партнером под романтическую композицию. Коллеги изображали влюбленных, и в какой-то момент неожиданно встали на колени и… страстно поцеловались в губы, заключив друг друга в нежные объятия. По этому поводу тут же возбудились депутаты и простые моралисты, обнаружив в этом пропаганду гомосексуальных отношений.

Напомним, что Денис много лет счастливо женат на девушке по имени Эльвира, с которой познакомился еще в студенчестве. Вместе они воспитывают двоих сыновей. Комик даже сделал татуировки, посвященные членам семьи.