Ольга Бузова поймала новое руководство МХАТа на лжи

Сначала МХАТ имени Горького отменил спектакль “Чудесный грузин” с Ольгой Бузовой, показ которого планировался во вторник, 2 ноября. Уточняется, что спектакль не будет снят из репертуара — его показ переносится на неопределенный срок.

Бузова написала в Instagram пост, пожелав МХАТу “всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием”. Телеведущая также приложила скрин с сообщением о том, что все билеты на спектакль проданы.

Пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина попыталась объяснить этот казус — и получилось только хуже. “Решение об отмене спектакля принял Владимир Абрамович Кехман. И пока приказ дошел и мы его опубликовали, а опубликовали мы его достаточно поздно, к этому моменту и были раскуплены уже билеты. Но на момент принятия решения продажи действительно очень плохо шли. Мы очень ждали, что Бузова пораньше начнет рекламировать спектакль, но, к сожалению, она это сделала слишком поздно. И на момент принятия решения билеты действительно очень плохо шли в продаже”, — рассказала она.

В этой ситуации возникают естественные вопросы. Например, сколько же времени прошло между решением об отмене спектакля и его публикацией, если Владимир Кехман занял свой пост 27 октября, а опубликован был приказ 31 октября. Действительно ли в эти дни низкие продажи билетов чудесным образом превратились в аншлаг. И наконец, что мешало отменить приказ до публикацмм в связи с вновь открытыми обстоятельствами.