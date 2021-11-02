02.11.2021, 14:03
Кристина Асмус на пути к славе оказалась в “любовном треугольнике”(1)
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На днях тайное стало явным — поклонники выяснили, с кем сейчас строит отношения актриса Кристина Асмус. Звезда нашумевшего фильма “Текст”, как оказалось, встречается с продюсером, у которого есть двое детей и, возможно, жена, — секретничает “Телепрограмма”.
Недавно Кристина заинтриговала кадрами на плече у мотоциклиста. Оказалось, что это 37-летний Борис Кокин, исполнительный продюсер сериалов “След”, “Последний мент”, “Сидя дома”.
Мужчина благополучно закрыл от всех свой микроблог, но любопытная публика уже все разглядела — и брюнетку (видимо, мать его детей), и наследников, и тот самый мотоцикл, на котором он катал Асмус.
Пока поклонники Асмус поделились на два лагеря — одни ее клеймят, другие поддерживают, — мы выяснили, какие романы еще были у звезды “Интернов” и “Текста” по пути к славе.