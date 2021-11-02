Кристина Асмус на пути к славе оказалась в “любовном треугольнике”

Недавно Кристина заинтриговала кадрами на плече у мотоциклиста. Оказалось, что это 37-летний Борис Кокин, исполнительный продюсер сериалов “След”, “Последний мент”, “Сидя дома”.

Мужчина благополучно закрыл от всех свой микроблог, но любопытная публика уже все разглядела — и брюнетку (видимо, мать его детей), и наследников, и тот самый мотоцикл, на котором он катал Асмус.

Пока поклонники Асмус поделились на два лагеря — одни ее клеймят, другие поддерживают, — мы выяснили, какие романы еще были у звезды “Интернов” и “Текста” по пути к славе.