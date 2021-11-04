Вера Брежнева съехала от Константина Меладзе

Валерий отметил, что они видятся достаточно редко друг с другом, пишет Папарацци. Однако недавно Брежнева хвасталась подарком от мужа по случаю годовщины свадьбы, на празднование которой Константину пришлось совершить несколько перелетов.

Знаменитый композитор подарил жене кольцо известного ювелирного бренда. Поклонники вычислили, что стоимость такого украшения составляет около 600 тысяч рублей (7300 евро).

Вероятнее всего, супруги видятся лишь по праздникам, а в остальное время Константин живет в Москве, а Вера в квартире небоскреба в Печерском районе Киева, в квартире супруга.