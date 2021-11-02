Неизлечимо больная Татьяна Лазарева сообщила о раке у близкого человека

Напомним, что не так давно, телеведущая Татьяна Лазарева призналась о своей неизлечимой болезни. Она страдает язвенным колитом более семи лет, с периодическими обострениями и ремиссиями.

Актриса в своем блоге опубликовала пост, в котором сообщила, что у ее подруги обнаружено онкологическое заболевание.

“Моя ближайшая подруга сейчас проходит химию. У неё рак груди. Узнала она об этом случайно, когда пошла сдавать гормоны с целью похудеть”, — написала она.

Лазарева также добавила, сердится на свою подругу за то, что не следила за состоянием своего здоровья. Поэтому призвала всех сознательных людей, которые заботится о здоровье, посещать медицинское учреждение и проходить необходимое обследование для ранней диагностики опасного недуга.



“Рак в любом его проявлении — это то, о чем нужно говорить!”, “Татьяна, вы молодец. что об этом говорите. Главное — женщины должны понять, что рак груди уже не приговор, особенно если не затянуть с обследованием”, — прокомментировали фолловеры.

Недавно портал “Территория новостей” сообщал, что сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева обыграл отца в баскетбол.

