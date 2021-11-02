Во имя любви! Константин Ивлев похудел на 30 килограммов

Рассказывая Павлу Воле и Гарику Харламову о новых проектах, Ивлев упомянул и об изменениях во внешности.

“За последний год я похудел на 30 килограммов. Просто так, не напрягаясь. Все очень просто. Надо всего лишь немножко изменить свое питание. Вот до 11 часов утра можно есть все, что хочешь. А потом — полегче, [быть] на белках и на воде”, — сообщил шеф.

Ивлев добавил, что встает рано и сам готовит завтрак. “Лера готовит, но не очень. У нас обычно я это делаю”, — признался он.

К слову, в августе 2020 года Константин сообщил, что сбросил 22 килограмма. Шеф-повар рассказал, что взяться за здоровье его вдохновила возлюбленная Валерия Куденкова. Пара поженилась 14 февраля 2021 года, а в марте сыграла свадьбу и обвенчалась.