Строитель отказался идти на работу в грязных носках

Однажды Мур получил необычное сообщение от строителя, которое гласило: “Я не смогу сегодня прийти на работу, потому что моя девушка ни хрена не постирала, и у меня нет чистых носков”. Мужчина добавил, что надеть ботинки без носков он никак не сможет, потому что в обуви образовались большие дыры, и поэтому рабочий день точно придется пропустить. В конце он извинился и сказал, где взять ключи от фургона.

Проблема с нестираными носками не вызвала сочувствия у руководителя. В ответ он спросил, не издевается ли над ним строитель, и сказал, что, если бы на его месте был другой человек, он бы его уволил после такого заявления.

Мур опубликовал скриншот переписки на своей странице в социальной сети и позабавил пользователей. Один из них посоветовал Муру, как хорошему руководителю, лично доставить строителю домой чистую пару носков.