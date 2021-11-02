Ангелина Вовк рассказала, как лишилась работы из-за ревности Аллы Пугачевой

Выяснилось, что еще до встречи с Пугачевой Александр Стефанович, как оказалось, хотел жениться на привлекательной и знаменитой Вовк, но та отказала. А затем в шутку сказала, что выйдет за него замуж только когда он станет режиссером. Стефанович этого разговора не забыл и, став режиссёром, снова позвонил Вовк. Та только посмеялась, сообщив, что он опоздал, она тогда уже была замужем за другим.

Но и на этом история не закончилась. Однажды на гастролях Алла Борисовна вошла в гримерку Ангелины, а затем к ней зачем-то постучался Стефанович. Как уверяет сегодня Вовк, это было совершенно случайно и никаких отношений с мужем примадонны у нее не было. Но Пугачева тогда пришла в ярость и сказала: “Выбирай, кто из нас лучше”.

Спустя годы Вовк рассказала, что все подозрения Аллы были беспочвены. Кстати, другой муж Пугачевой Евгений Болдин тоже делал Вовк комплименты и ревнивой Алле Борисовне это естественно не нравилось. В общем, получается, что Примадонна попросила своего друга Игоря Крутого “убрать” Вовк из ведущих “Песни года” в 2006 году, чем нанесла Ангелине Михайловне глубокую обиду.