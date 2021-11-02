Алексей Кортнев в шестой раз стал отцом

55-летний Алексей Кортнев и его супруга, 45-летняя Амина Зарипова вновь стали родителями. Информация об этом появилась в официальном Instagram группы “Несчастный случай”. Артист и его возлюбленная выбрали для малышки необычное имя Агафья.

“Поздравляем Алексея и Амину с рождением дочки! Всей нашей дружной командой желаем здоровья малышке Агафье и счастливым родителям”, — сообщили представители коллектива.

Для поклонников радостная новость стала сюрпризом. Дело в том, что Амина не афишировала интересное положение. Зарипова продолжала работать в качестве тренера по художественной гимнастике, а на снимках в ее Instagram трудно было разглядеть живот.

“Так держать! Больше хороших детишек от счастливых родителей”; “Какая прекрасная новость. Поздравляю вашу семью”; “Наконец-то у Алексея девочки пошли. Поздравляю”, — делились мнениями подписчики коллектива.

Кортнев и Зарипова поженились в 2002 году. С тех пор в отношениях пары царит идиллия. Сначала у супругов родились два сына, а в 2011-м на свет появилась долгожданная дочка. Поклонники были уверены, что троих общих наследников влюбленным вполне достаточно, но звезды решили не останавливаться на достигнутом.

У Кортнева также есть два сына от предыдущих отношений. Артист старается уделять достаточно внимания каждому наследнику, а больше всего он ценит те дни, когда все дети собираются под одной крышей.