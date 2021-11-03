От рака умер Дмитрий Гуменецкий, сыгравший Шмидта в сериале “Бригада”

Незадолго до смерти Гуменецкого по состоянию здоровья условно-досрочно освободили из колонии строгого режима в Рязанской области, где он отбывал наказание с сентября 2015 года за хранение крупной партии наркотиков. После чего Гуменецкий был размещен в хосписе.