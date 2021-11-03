Вдова Игоря Кириллова рассказала о его болезни, а дочь и внуки не пришли на похороны

Хирург позвонил Татьяне Александровне вечером и сообщил, что консилиум врачей принял решение — нужно экстренно оперировать. Доктор спросил: если для спасения жизни надо будет ампутировать ногу, дает ли она добро. Жена Игоря Леонидовича ответила, что дает. Но попросила поставьте мужа в известность. Врачи предупредили о возможной ампутации и самого Кириллова.

Вдова Татьяна Кириллова рассказала: они с мужем посещали врачей, регулярно делали и УЗИ нижних конечностей — доктора уверяли, что тромбов нет. Кириллова восстановила хронику последних двух месяцев: “На самом деле ничего не предвещало такого плохого исхода. Все началось с 9-го на 10-е сентября. Началось немного пораньше, но аховой ситуация стала с 9-го на 10-е сентября. Игорь Леонидович криком кричал от боли в ноге. Утром я поняла, что ситуация серьезная. Позвонила в дирекцию Первого канала, сказала, что мне нужна помощь. Спасибо всем. Откликнулись моментально. Было принято решение срочно ехать в Боткинскую больницу. Его осмотрели и через 10 минут отправили в реанимационное отделение. В реанимационное отделение его положили на обследование. Врач вышел и объяснил мне самые опасные для жизни Игоря Леонидовича моменты: был тромб в артерии. И второе: подколенная аневризма — размер 8 см, стенки очень тонкие. Это была мина замедленного действия, могла рвануть в любую секунду…”

Вторая жена диктора Татьяна Кириллова с момента госпитализации Игоря Леонидовича была на связи с врачами, друзьями мэтра, а когда разрешили навещать мужа — не отходила от него в палате. Ведущий “Пусть говорят” Дмитрий Борисов общался с Кирилловым по видеосвязи, когда тот был в палате. К видеозвонкам с друзьями, дочерью и сестрой Игоря Леонидовича готовила Татьяна — принесла в палату бритву, подстригла брови, пилочкой подпилила ногти. Муж ее даже одеколон попросил принести. Борисов говорит: “Игорь Леонидович даже после сложнейшей операции сохранял бодрость духа, мы созванивались по видеосвязи и строили планы на будущее. Обсуждали, как будем праздновать его 90-летие. Всему помешал ковид”.

Вдова рассказывает: “Рано утром позвонил хирург, и поставил меня в известность, что для спасения жизни Игоря Леонидовича они были вынуждены были ампутировать ногу. На данный момент ему не угрожает смерть. Он пролежал в реанимации трое суток. 14 сентября его перевели в палату. Я пришла. Это был его день рождения. Все поздравляли, было много звонков. Все шло неплохо. Где-то через неделю в ноге, в культе образовалась гематома. Естественно, что опять увезли в операционную, оттуда в реанимацию. Какое-то время он был там. Потому что организм был ослаблен. Нужны были перевязки, чистки. Но он всегда возвращался в свою палату”.

Татьяна Кириллова, коллеги Юрий Николаев и Дмитрий Борисов, которые общались с Игорем Леонидовичем по видеосвязи в больнице подтверждают — он был в боевом настроении. Кириллов в кровати делал зарядку для рук под руководством жены. Игорь Леонидович смог сделать первые шаги в ходунках по палате. Татьяна убедила мужа, что купят отличный протез (уже обзванивали нужные фирмы) и он будет ходить. А на 90-летие в 2022-м году супруги собрались станцевать в студии “Пусть говорят” вальс. Уже даже договорились о том, чтобы сделать пандус в подъезде дома. Игорь Кириллов просил не сообщать журналистам об ампутации ноги, хотел сначала освоить протез, а уже потом обо всем рассказать.

Как так вышло, что в диктор в отличном настроении готовился к выписке, но неожиданно умер?