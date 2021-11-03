Александр Домогаров ушел из театра после 27 лет службы

Говорят, такое решение Домогаров принял потому, что, как и Сухоруков, не сработался с новым художественным руководителем — Евгением Марчелли, а также не согласен с политикой, проводимой им в театре.

А на происходящее в Моссовета, действительно, сложно не обратить внимание — классические постановки при нынешнем руководстве сменяются шоу и арт-перфомансами. Недавно на исторической сцене, которая в следующем году отметит столетие, Марчелли представил свою первую режиссерскую работу — «Жестокие игры» по пьесе классика советской драматургии Алексея Арбузова. Правда, от самого произведения не осталось камня на камне, зато появились полуголые мужчины и женщины, современное искусство в виде разбрызгивания краски и дикие танцы.

К слову, сам Евгений Жозефович в недавнем интервью открыто заявил, что его представление о театре не совпадает с тем, что он увидел в репертуаре Моссовета. «У меня как бы параллельный ему театр — по форме, эстетике, языку, способу существования артиста», — говорит худрук. При этом, он, кажется, не считает большой проблемой, если труппу покинут и другие медийные личности, мол, «было бы жалко, но это их право».

Домогаров же по этому поводу говорит следующее: «Негромкий, интеллигентный, классический и очень стабильный. Этот театр — не «рвал» вершин театрального прогресса, но оставался таким стабильным, что казалось этот столп не свернуть. Оказывается — возможно. И дело не в худруке, дело в труппе театра. Растренированной, занятой только своими личными амбициями, разобщенной и хотящей всего, не имея на это уже никакого права. Ни творчески, никак. В театре — рассорили и разобщили труппу. Старики ушли, а нам ничего не остается, как сберечь самих себя».