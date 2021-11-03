Александр Домогаров ушел из театра после 27 лет службы(2)
Говорят, такое решение Домогаров принял потому, что, как и Сухоруков, не сработался с новым художественным руководителем — Евгением Марчелли, а также не согласен с политикой, проводимой им в театре.
А на происходящее в Моссовета, действительно, сложно не обратить внимание — классические постановки при нынешнем руководстве сменяются шоу и арт-перфомансами. Недавно на исторической сцене, которая в следующем году отметит столетие, Марчелли представил свою первую режиссерскую работу — «Жестокие игры» по пьесе классика советской драматургии Алексея Арбузова. Правда, от самого произведения не осталось камня на камне, зато появились полуголые мужчины и женщины, современное искусство в виде разбрызгивания краски и дикие танцы.
К слову, сам Евгений Жозефович в недавнем интервью открыто заявил, что его представление о театре не совпадает с тем, что он увидел в репертуаре Моссовета. «У меня как бы параллельный ему театр — по форме, эстетике, языку, способу существования артиста», — говорит худрук. При этом, он, кажется, не считает большой проблемой, если труппу покинут и другие медийные личности, мол, «было бы жалко, но это их право».
Домогаров же по этому поводу говорит следующее: «Негромкий, интеллигентный, классический и очень стабильный. Этот театр — не «рвал» вершин театрального прогресса, но оставался таким стабильным, что казалось этот столп не свернуть. Оказывается — возможно. И дело не в худруке, дело в труппе театра. Растренированной, занятой только своими личными амбициями, разобщенной и хотящей всего, не имея на это уже никакого права. Ни творчески, никак. В театре — рассорили и разобщили труппу. Старики ушли, а нам ничего не остается, как сберечь самих себя».
Александр проработал в Моссовета больше 27 лет, в последнее время был занят в спектакле «Ричард III», который шел 3-4 раза в месяц, а также в чеховской трилогии Андрея Кончаловского. Последние показы «Ричарда», судя по афише на официальном сайте, состоятся 6 и 14 ноября. Судя по всему, в дальнейшем спектакль снимут с репертуара, а вот что будет с «Дядей Ваней», «Тремя сестрами» и «Вишневым садом» — пока неизвестно. Возможно, Кончаловский заменит Домогарова другим актером, как когда-то сделал в «Сценах из супружеской жизни». Правда, с вводом Гоши Куценко интерес к постановке со стороны зрителей быстро сошел на нет.
Кстати, как все помнят, недавно подобный «исход» артистов происходил и в МХТ им. Чехова, откуда из-за невозможности сотрудничать с Сергеем Женовачем ушли Максим Матвеев, Дмитрий Дюжев, Андрей Бурковский. Последний, кстати, похоже, уже благополучно вернулся — как только Женовача сменил на посту Константин Хабенский.