Кристен Стюарт объявила о помолвке со своей избранницей

“Мы поженимся, мы обязательно сделаем это”, — заявила 31-летняя актриса. По ее словам, инициатором бракосочетания стала ее подруга. Дилан первой сделала ей предложение.

В одном из интервью Кристен рассказывала, что впервые увидела Дилан еще восемь лет назад, но затем их пути разошлись. Затем девушки вновь встретились на одной из вечеринок через шесть лет. По словам Кристен, она сразу решила, что Дилан — ее судьба. Через две недели после этого Кристен призналась ей в любви.

Напомним, актриса прославилась благодаря вампирской саге “Сумерки”. На съемках ленты у Кристен завязался роман с партнером по фильму Робертом Паттинсоном. Пара рассталась после того, как стало известно об измене актрисы — папарацци сфотографировали Стюарт в объятиях режиссера Руперта Сандерса, который снимал ее в своей картине “Белоснежка и охотник”. Кристен рассталась с Робертом, Руперту Сандерсу же интрижка стоила брака и карьеры. Спустя некоторое время Паттинсон вернулся к Кристен и даже сделал ей предложение. Несмотря на это, до свадьбы дело так и не дошло, и вскоре молодые люди снова разошлись.

После этого случая Кристен разочаровалась в мужчинах. Актриса переключила свое внимание на девушек. С конца 2016 года она встречалась с моделью Стеллой Максвелл. А в 2019 году Кристен вступила в отношения со сценаристкой Дилан Майер.