Анна Дзюба объяснила свой уход из группы Artik & Asti

“Да это правда, группа прекратила свое существование в том составе, в котором мы выступали 10 лет, — отметила 31-летняя певица в шоу “Осторожно: Собчак” на YouTube. — Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, в которой мы встретились, выросли профессионально, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора идти своими дорогами. По поводу будущего — ребят, давайте не торопиться и посмотрим, что будет дальше”.