Российский роговой оркестр даст концерты в Эстонии

Музыканты из Санкт-Петербурга возрождают почти утраченную исконно русскую традицию, которая зародилась в императорской России в середине XVIII века и не имеет аналогов в мире.

В 1751 году российской императрице Елизавете Петровне был преподнесен сюрприз ко дню ее рождения: сформирован ансамбль из двух десятков охотничьих рогов, который впоследствии развлекал императрицу на ее любимом охотничьем празднике. Окружение Елизаветы было настолько очаровано звуками рожков, что при дворе сразу же сформировался целый оркестр из множества видов рожков, для которого создавалась специальная музыка к празднованию придворных событий. Такой способ музицирования был очень затратным: у каждого музыканта свой собственный тембр звука — звук только одной высоты. Особое звучание Рогового оркестра возникает при соединении этих звуков и требует высочайшего индивидуального мастерства.

Российской роговой оркестр был основан в 2006 году Сергеем Поляничко. Коллекция насчитывает 106 инструментов ручной работы с диапазоном в 4 октавы, уникальных по тембру, воссозданных в мастерской Центра роговой музыки благодаря сохранившимся образцам 19-го века. Музыкальные инструменты изготовил мастер Владимир Головешко.

Звучание оркестра похоже на звучание органа, но его внутренняя организация уникальна. В составе Российского рогового оркестра 17 молодых музыкантов. На концертах в Эстонии будет исполняться придворная музыка того времени, а также аранжировки произведений классической музыки. Разучивание каждого произведения занимает у оркестра от трех месяцев до года. Это, впрочем, не мешает музыкантам постоянно расширять репертуар.