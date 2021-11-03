Российский роговой оркестр даст концерты в Эстонии(1)
Музыканты из Санкт-Петербурга возрождают почти утраченную исконно русскую традицию, которая зародилась в императорской России в середине XVIII века и не имеет аналогов в мире.
В 1751 году российской императрице Елизавете Петровне был преподнесен сюрприз ко дню ее рождения: сформирован ансамбль из двух десятков охотничьих рогов, который впоследствии развлекал императрицу на ее любимом охотничьем празднике. Окружение Елизаветы было настолько очаровано звуками рожков, что при дворе сразу же сформировался целый оркестр из множества видов рожков, для которого создавалась специальная музыка к празднованию придворных событий. Такой способ музицирования был очень затратным: у каждого музыканта свой собственный тембр звука — звук только одной высоты. Особое звучание Рогового оркестра возникает при соединении этих звуков и требует высочайшего индивидуального мастерства.
Российской роговой оркестр был основан в 2006 году Сергеем Поляничко. Коллекция насчитывает 106 инструментов ручной работы с диапазоном в 4 октавы, уникальных по тембру, воссозданных в мастерской Центра роговой музыки благодаря сохранившимся образцам 19-го века. Музыкальные инструменты изготовил мастер Владимир Головешко.
Звучание оркестра похоже на звучание органа, но его внутренняя организация уникальна. В составе Российского рогового оркестра 17 молодых музыкантов. На концертах в Эстонии будет исполняться придворная музыка того времени, а также аранжировки произведений классической музыки. Разучивание каждого произведения занимает у оркестра от трех месяцев до года. Это, впрочем, не мешает музыкантам постоянно расширять репертуар.
Роговой оркестр уникален тем, что один музыкант может извлечь всего одну ноту и только совместное музицирование связывает отдельные ноты и превращает их в цельное произведение. “Поэтому существование этого коллектива — это само по себе чудо. Оркестр уникален для нашей Планеты, — отметил художественный руководитель и дирижер Сергей Поляничко. — Невозможно сказать, что роговой звук вообще похож на что-либо. Это чарующий тембр и звук, который свойственен только звучанию рогового инструмента. В чем-то это напоминает звучание органа — такое же мощное, но более духовное. Это живой орган”.
“Мы будем исполнять популярную классическую музыку — произведения Баха, Россини, Чайковского и других. Наша программа состоит из приятной благозвучной музыки, которую любят во всем мире. С нами приедет в Эстонию известный армянский музыкант Вардан Арутюнян, играющий на дудуке. Надуюсь, что ваша публика будет в восторге от дудука”, — добавил он.
Вместе с оркестром и Варданом Арутюняном на сцену выйдут Ярослав Хлопонин (труба), Денис Ошеров (флюгельгорн), Константин Иевлев (тромбон) и Александр Круковский (барабан).
Смотрите запись выступления Рогового оркестра в Светлановском зале Московского международного Дома музыки: https://www.youtube.com/watch?v=cKqssf3k1SQ.
Eesti Kontsert напоминает, что в связи с установленными правительством ограничениями, для зрителей от 12 до 17 лет вход на концерт разрешен только по QR-кодам или с PCR-тестом (до 72 часов)/ антигеном (до 48 часов). Публика старше 18 лет допускается на концерт только с QR-кодами. Дети до 12 лет могут приходить на концерт без справок о тестировании и COVID-паспортов. Во всех общественных местах требуется носить защитные маски.