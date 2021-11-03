ФОТО | Порноактриса арестована за обнаженку на фоне московского Кремля

“Всем привет. Новости такие: все-таки меня посадили на 14 суток. Понесу наказание за вынесенный мне приговор — мелкое хулиганство”, — написала не очень-то расстроенная Рита в своем ТГ-канале.

На фотографию девушки на фоне Кремля обратили внимание пользователи Сети, которые и пожаловались на снимок в интернет-приёмную ГУ МВД по Москве.

Напомним, что за последний месяц это уже четвертое дело за вульгарные снимки на фоне знаковых мест. И Рите Фокс повезло, что она “раскрепостилась” не перед храмом, и получила наказание не за оскорбление чувств верующих. При этом самих верующих уже даже не спрашивают, оскорблены ли их чувства и какие именно.

29 октября Тверской суд на 10 месяцев отправил в колонию таджикского блогера Руслана Бобиева и московскую “модель” Анастасию Чистову за имитацию орального секса на фоне храма Василия Блаженного. 30 октября полицейские задержали инстаграмщицу Ирину Волкову, которая ещё летом опубликовала фото с оголёнными ягодицами рядом с Исаакиевским собором в Петербурге. 23 октября Следственный комитет возбудил уголовное дело на вебкам-модель Лолиту Богданову (Lola Bunny), позировавшую с голой грудью на фоне Храма Василия Блаженного. Всех привлекли/привлекут по ч.1 ст. 148 УК (“публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих”).