Возраст, в котором женщины изменяют чаще всего

Как показало недавнее исследование, у женщин существует определенный возраст, во время которого они особенно стремятся изменить своему партнеру.

Выяснилось, что подавляющее большинство женщин зарегистрировались на сайте, то есть почувствовали непреодолимую тягу к адюльтеру, в возрасте 36 лет.

Недавно тот же сайт проводил опрос, в каком возрасте женщины выходят замуж. Оказалось, что в среднем в 29 лет. Так что, видимо, миф о том, что через семь лет семейная жизнь перестает казаться таким уж диким необузданным приключением, как в ее начале, — не совсем миф.