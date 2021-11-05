05.11.2021, 21:01
Возраст, в котором женщины изменяют чаще всего(4)
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Разумеется, измена зависит не только от возраста изменяющего. Тут важно огромное количество факторов: регулярно ли партнеры занимаются сексом, уважают ли друг друга, рассказывает ли мужчина в присутствии партнерши глупый анекдот про трех грузин и молдаванина с жирафом… — упражняется в остроумии MAXIM.
Как показало недавнее исследование, у женщин существует определенный возраст, во время которого они особенно стремятся изменить своему партнеру.
Исследование провел сайт знакомств под названием — Victoria Milanс. Сайт, кстати, специализируется на внебрачных связях.
Выяснилось, что подавляющее большинство женщин зарегистрировались на сайте, то есть почувствовали непреодолимую тягу к адюльтеру, в возрасте 36 лет.
Недавно тот же сайт проводил опрос, в каком возрасте женщины выходят замуж. Оказалось, что в среднем в 29 лет. Так что, видимо, миф о том, что через семь лет семейная жизнь перестает казаться таким уж диким необузданным приключением, как в ее начале, — не совсем миф.