Анастасия Ивлеева обиделась на Элджея за “член” в его “прощальной” песне

Настя Ивлеева в беседе с Идой Галич рассказала о том, чем занимается после расставания с Элджеем. У нее много проектов, путешествий и забот, поэтому скучать не приходится. Подруга поинтересовалась, слышала ли та последнюю песню Элджея, которую он выпустил после развода. Напомним, речь идет о хите SODA, после которой пользователи Сети и заговорили о размолвке в паре. Там есть такие строки: “…ну и все на этом закончили! Я больше не твой член, а ты такая миловидная”.

Ивлеева удивилась тому, как бывший отнесся к расставанию. Послушав композицию, она сделала вывод, что слишком мягко разошлась с рэпером.

“Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает… Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там “больше не твой член”, “было прикольно” чава-какава! Ну, добрый вечер! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!” — описала свои эмоции Настя во влоге.

Отметим, что по словам бывших супругов, расстались они мирно — без взаимных упреков и оскорблений. Пара появилась на обложке глянцевого журнала и дала совместное интервью, а затем разделила имущество, большая часть которого отошла Ивлеевой.

Причину развода они не озвучивают. Элджей в той же песне SODA прочитал “нам стало скучно, не интересно”, а вот Настя добавила, что у нее появилась сестринская любовь к мужу. Но они продолжают общаться и поддерживать друг друга.