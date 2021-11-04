ТОП-4 полезных сухофруктов по мнению диетолога

В этих четырех сухофруктах больше клетчатки, витаминов и минералов, чем в свежих фруктах. Это позволяет удовлетворить больший процент необходимой суточной нормы полезных веществ. К примеру, в изюме много магния, витамина В. Это делает его незаменимым в снижении давления, воспалений в теле.

Чернослив можно использовать как естественное слабительное. Он содержит большое количество калия, клетчатки, витаминов А и К. “Является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, а благодаря большой концентрации бора помогает бороться с остепорозом”, — перечислила диетолог.

В финиках содержится много железа, клетчатки и калия. Они — лидеры среди антиоксидантов и могут нейтрализовать повреждения, вызванные свободными радикалами. Их рекомендуют есть беременным на последних месяцах, так как финики способствуют расширению шейки матки.

Курага богата витаминами А и С, калием, клетчаткой. Употребляя этот сухофрукт, можно обеспечить до 47 процентов суточной нормы витамина А, что особенно полезно для кожи и глаз. “В этих четырех лакомствах содержится много полифенолов, которые являются сильным антиоксидантом”, — раскрыла эксперт. Микитюк посоветовала следить за количеством съеденных сухофруктов, так как они калорийны.